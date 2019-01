El Parlamento aprueba una enmienda que rechaza un "brexit" sin acuerdo

El Parlamento británico votó hoy a favor de una enmienda en la que se rechaza que el Reino Unido abandone la Unión Europea (UE) el próximo 29 de marzo sin un acuerdo.

La cláusula presentada por la conservadora Caroline Spelman no es legalmente vinculante, pero agrega presión sobre el Gobierno que preside la conservadora Theresa May para evitar una ruptura abrupta si no logra ratificar un tratado de salida con Bruselas.

La enmienda recibió el respaldo de 318 diputados de diversas formaciones, mientras que 310 votaron en contra.



Importante victoria para May

La primera ministra de Reino Unido, Theresa May, ha obtenido este martes una importante victoria en el Parlamento al derrotar una enmienda laborista que habría obligado al Gobierno a solicitar a la UE un aplazamiento del Brexit, previsto para el 29 de marzo, si se llegaba al 26 de febrero sin que los diputados británicos apoyaran el Tratado de Retirada.

La bautizada por la prensa local como 'enmienda Cooper', por su autora, la legisladora laborista Yvette Cooper, ha sido rechazada por 321 votos en contra y 298 a favor.

El Gabinete de May ha obtenido resultados similares sobre otras enmiendas planteadas por la oposición, resarciéndose así de la gran derrota sufrida el pasado 15 de enero, cuando una abrumadora mayoría rechazó el acuerdo del Brexit.