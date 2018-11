El Consejo de Administración de Nissan cesará el jueves a su presidente

El consejo de administración de Nissan Motor se reunirá este jueves para cesar a su presidente, Carlos Ghosn, después de que fuera detenido este lunes en Tokio, informó la dirección del grupo automotor.

Así lo señaló el CEO o máximo ejecutivo de la compañía, Hiroto Saikawa, en una rueda de prensa para informar de los sucesos que han afectado en las últimas horas a Ghosn, acusado de maniobras financieras supuestamente irregulares para sacar beneficio propio.

Saikawa calificó los hechos que han derivado en la detención de Ghosn como algo que "no puede tolerar la compañía", aunque prefirió no dar detalles sobre las irregularidades detectadas porque se trata de una investigación abierta.

El directivo de Nissan insistió varias veces en que esta detención no impactará en la alianza entre la firma japonesa, la francesa Renault y la nipona Mitsubishi. "La alianza de socios no se verá afectada", insistió Saikawa. Esta alianza, que no fusión entre las tres empresas, surgió en 1999 y Carlos Ghosn, procedente de Renault, es uno de los principales forjadores y se mantenía como presidente y CEO de esa alianza.

Pero Nissan Motor, de momento, ya tiene convocada este jueves una reunión de su consejo de administración donde se presentará una moción para retirar de todas sus funciones al directivo detenido. Renault y Mitsubishi tendrán que pronunciarse también sobre los cargos que ocupaba en ellas Ghosn (presidente y CEO y presidente, respectivamente), según Saikawa.

El directivo aseguró que tras estos hechos, Nissan, Renault y Mitsubishi deberían "trabajar más de cerca" y corregir algunas cosas, como la concentración de poder en una persona, como ocurría con Ghosn para evitar riesgos.

Una y otra vez, el CEO de Nissan Motor rechazó dar detalles sobre las pesquisas judiciales iniciadas a partir de supuestas irregularidades detectadas, pero dijo que se habían producido desde hacía "mucho tiempo" y se conocieron gracias a delaciones internas de "varias personas".

Sí detalló, no obstante, que Ghosn supuestamente declaró a las autoridades compensaciones económicas menores a las recibidas y usó en beneficio propio inversiones y gastos atribuidos a Nissan.

Estas denuncias afectan también a Greg Kelly, también consejero de Nissan Motor que también fue detenido este jueves y cuya salida del grupo nipón será planteada en la reunión del consejo de administración del jueves. Tanto Ghosn como Kelly cometieron, según Saikawa, "graves y continuos actos de malas conductas" dentro de la empresa.

Saikawa expresó públicamente su pesar por estos hechos y dijo que se sentía "frustrado" y "decepcionado" por las acciones de Ghosn. "Estoy seguro de que los empleados de Nissan están ansiosos y preguntándose qué está pasando", agregó.