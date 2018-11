Trump responde por escrito a las preguntas del fiscal de la trama rusa

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este viernes que ha respondido por escrito a algunas preguntas que le ha planteado el fiscal especial que investiga la trama rusa, Robert Mueller, lo que marca la primera vez que coopera directamente con esa indagación.

"He respondido muy fácilmente (a las preguntas de Mueller)", afirmó Trump en declaraciones a los periodistas en la Casa Blanca.

"Todavía no las he enviado. Acabo de terminar de responderlas", agregó el mandatario.

Trump volvió a calificar de "fraude" la investigación de Mueller, que investiga la presunta injerencia rusa en las elecciones de 2016 y los posibles lazos entre Rusia y la campaña electoral del ahora presidente, que entonces competía como candidato republicano, para favorecerlo ante su rival demócrata, Hillary Clinton.

"Nunca debió haber ocurrido (la investigación). Me imagino que ya está terminando, por lo que he escuchado. Estoy seguro de que nos irá muy bien", pronosticó.

El mandatario aseguró que las preguntas "no fueron muy difíciles", aunque expresó su desconfianza respecto a los objetivos de Mueller, al que ha acusado de estar políticamente motivado en su contra.

"Siempre hay que tener mucho cuidado cuando respondes a preguntas de gente que tiene malas intenciones", indicó Trump, e insistió en que él mismo respondió al cuestionario, y no sus abogados.

Según el diario The Washington Post, no obstante, Trump pasó más de cinco horas reunido entre el lunes y el miércoles con sus abogados para repasar la lista de más de veinte preguntas escritas que les había enviado el equipo de Mueller.

Un abogado de Trump, Rudy Giuliani, dijo este jueves que algunas de las preguntas planteadas por Mueller podrían suponer "posibles trampas" para el presidente, mientras que otras son "irrelevantes".

"Hay algunas preguntas que nos plantean más problemas que otras desde el punto de vista legal", afirmó Giuliani al Post.

No está claro si la lista de preguntas es la misma que el diario The New York Times obtuvo y publicó a finales de abril, que apuntaban a que Mueller estaría más interesado en la posibilidad de que Trump pudiera incurrir en obstrucción a la justicia que en la idea de una coordinación entre su campaña y Rusia.

Trump ha cargado de manera reiterada contra la investigación de Mueller y la semana pasada despidió a su fiscal general, Jeff Sessions, y colocó en su lugar de forma interina a un funcionario, Matt Whitaker, que ha sido crítico con la pesquisa sobre Rusia, lo que ha generado temores sobre el futuro de la indagación. EFE