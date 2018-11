El incendio más letal de California deja ya 50 muertos

Los dos gigantescos incendios que queman desde el jueves en California (EE.UU.) y que ya se han cobrado la vida de por lo menos 50 personas siguen creciendo este martes, a la par que los equipos de emergencias mantienen la búsqueda de las personas que siguen desaparecidas.



El "Camp Fire" es ya el más mortífero de la historia del estado, al haberse cobrado la vida de por los menos 50 personas, y también el más destructivo, puesto que ha arrasado más de 8.917 edificios, en su mayoría en la población de Paradise (26.000 habitantes), que las llamas engulleron por completo.



Pese a los esfuerzos de los más de 5.000 bomberos que según los datos del Departamento Forestal y de Protección contra Incendios del estado, Calfire, luchan contra las llamas, el fuego siguió creciendo la pasada noche hasta alcanzar las 52.600 hectáreas, mientras que su contención se encuentra en el 35 %.



Paradise, la localidad que ha quedado completamente arrasada por la conflagración, se encuentra en la falda de la Sierra Nevada estadounidense, en un clima seco y soleado que en el último medio siglo ha atraído a muchos jubilados, lo que ha hecho que la población se triplicase en 50 años.



Según apuntaron varios medios locales, muchas de las personas que permanecen desaparecidas son gente mayor y varias de ellas tienen movilidad reducida, lo que habría dificultado su evacuación.



El origen del incendio sigue siendo desconocido y la portavoz de Calfire Janet Upton apuntó que los investigadores están explorando todas las posibles causas, "incluyendo la posibilidad de que el fuego se iniciase a partir de una chispa de equipamiento eléctrico".





Las imágenes del devastador incendio.

We mourn for the lives lost and we pray for the victims of the California Wildfires. I want to thank the Firefighters and First Responders for their incredible courage in the face of grave danger.... pic.twitter.com/3YQYZR8OzS