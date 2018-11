Un testigo del tiroteo en California: "Es tu peor pesadilla"

Este jueves 8 de noviembre se ha producido un tiroteo en un bar localizado en Thousand Oaks (California) que ha dejado al menos 12 muertos, entre ellos un policía que acudió al aviso. El local acogía una fiesta universitaria cuando el autor, que también ha fallecido, comenzó a disparar.

El New York Times ha recogido las declaraciones de algunos de los testigos de la terrible escena. El sheriff Geoff Dean ha manifestado que el sospechoso no ha sido identificado todavía, por lo que no se sabe aún si tiene algún tipo de conexión con grupos terroristas. Tampoco se sabe si se suicidó, puesto que ya estaba sin vida cuando los agentes llegaron al lugar de los hechos.

"Es terrible" ha declarado el joven Brenden Kelly, que se encontraba en el pub en el momento que comenzaron los disparos. "Es tu peor pesadilla", recuerda antes de advertir que "hay tanto que puedes hacer".

Otra de las presentes en el interior del bar, Teylor Whittler, asegura que vio cómo comenzó a abrir fuego el agresor y que alguien gritó "todos al suelo". "La gente empezó a correr a la puerta trasera", narra la joven.

El portal ABC7.com ha entrevistado a otro testigo sin identificar que ha relatado que el tirador entró al recinto, disparó a un guardia de seguridad y a un empleado, y lanzó una bomba de humo. "El tirador estaba tirando granadas de humo", explica, y dice que continuó disparando mientras la gente intentaba salir por las ventanas.