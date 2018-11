Elecciones legislativas en EEUU: Los demócratas se imponen en la Cámara de Representantes, según los sondeos

Los demócratas arrebataron hoy a los republicanos la mayoría de la Cámara de Representantes de Estados Unidos en los comicios de mitad de mandato, según las proyecciones de los principales canales de televisión nacionales.



A falta de que cierren los colegios electorales de la costa oeste del país, las proyección de las cifras de recuento apuntan a que los demócratas han vencido en la Cámara Baja, logrando al menos los 23 asientos que necesitaban quitar a los conservadores para hacerse con la mayoría. De confirmarse estos resultados, permitirían al Partido Demócrata poner en marcha una serie de reformas.



En cambio, los republicanos sí mantendrían la mayoría en el Senado de Estados Unidos, según las proyecciones de los canales nacionales Fox News, NBC y CBS.



Las proyecciones indican que los republicanos se hicieron con al menos dos escaños que hasta ahora estaban en manos demócratas, lo que indica que podrían aumentar la mayoría de 51-49 que venían ostentando hasta ahora.



La CNN estima que el senador demócrata Bernie Sanders logrará la reelección para conservar su escaño por Vermont. Asimismo, el demócrata Sherrod Brown continuará en su escaño por Ohio.



Mientras, la CNN indica que los republicanos Bill Lee y Asa Hutchinson y la demócrata Gina Raimond se harán con la victoria en las gobernaciones de Tennessee, Arkansas y Rohde Island, respectivamente.



Marsha Blackburn, del Partido Republicano, se convertirá en la senadora por Tennessee, lo que la convertiría en la primera mujer en hacerlo por dicho estado.



