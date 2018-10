Un pasajero de Ryanair se niega a sentarse al lado de una mujer negra

Está siendo la comidilla de las redes sociales y no es para menos. La polémica vuelve a Ryanair ante su forma de actuar en una situación racista.

Un vídeo grabado por un pasajero en un vuelo entre Barcelona y Londres ha hecho que los usuarios se lancen contra la compañía aérea. Ryanair decidió mover de sitio a una mujer negra ante el ataque del pasajero de al lado, que se negaba a sentarse junto a ella.

En las imágenes, grabadas antes de que el avión despegara, se ve claramente cómo el hombre insulta a la chica. "No quiero sentarme junto a tu cara fea, tu puta cara fea", dice. "No me hables en un idioma extranjero, puta vaca fea", añade.

Uno de los pasajeros que se encontraba detrás, ante semejante situación, decidió llamar la atención al hombre. También se encontraba delante la hija de la mujer, que entre gritos pedía que parara. "No me digas lo que tengo que hacer, si le digo que se vaya, se va", respondió el hombre, que siguió gritándole a la mujer: "Si no te vas a otro asiento, te empujo yo".

Más allá de llamar la atención al hombre o cambiarle de lugar, la compañía decidió mover a la mujer, por lo que usuarios de redes sociales no han dudado en criticar la actitud. "Somos conscientes de este vídeo y hemos informado del asunto a la policía de Essex", ha dicho Ryanair desde su Twitter.