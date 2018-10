Un cirujano y su novia, acusados de drogar y violar a siete mujeres en California

Un cirujano, famoso en Estados Unidos por aparecer en un 'reality show' de citas, y su novia están acusados de drogar y violar presuntamente hasta a siete mujeres.



Ante el juez, ambos se han declarado inocentes. Según el fiscal, "utilizando su fama y su encanto personal conocían a sus víctimas en bares y en restaurantes, donde las drogaban para luego llevarlas a piso del cirujano donde las violaban y grababan en vídeo".



Su abogado lo niega todo y asegura que las relaciones siempre fueron consentidas.







Law enforcement seeking potential additional victims of Grant Robicheaux and Cerissa Riley, who are accused of sexually assaulting two women by use of drugs in Newport Beach. Please call 714-347-8794 if you have additional information https://t.co/xXNu2tonv8 @NewportBeachPD pic.twitter.com/sp927r9rtz