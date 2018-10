Polémica en Reino Unido por la venta del 'hiyab' islámico como uniforme escolar

La venta de un "hiyab" o velo islámico como uniforme escolar para niñas en la cadena de grandes almacenes británica Marks & Spencer ha levantado polémica en el Reino Unido y las críticas de algunas asociaciones británicas.



En su sección "Esenciales para el colegio", la cadena de tiendas minoristas ofrece por seis libras (6,84 euros) a través de su página web la prenda, que cubre la cabeza y los hombros, en colores negro y azul oscuro.





I didn't think there was much that would make me abandon @marksandspencer but this would push me in that direction - absolutely grotesque to have in the kids section - vile #MarksAndSpencer pic.twitter.com/3SdYuLAUgr