Muere en Panamá tras caer de un piso 27 por un 'selfie'

Una mujer de nacionalidad portuguesa falleció tras caer al pavimento desde el piso 27 de un edificio en el sector residencial de El Cangrejo, en Ciudad de Panamá, cuando intentaba tomarse un selfi sentada en la barandilla del balcón.



De acuerdo con versiones extraoficiales, la mujer, no identificada, fue sorprendida por un golpe de aire mientras posaba para el autorretrato.



El diario local Crítica publicó en su página web que testigos indicaron que obreros de la construcción de edificios cercanos le pidieron que bajara de la barandilla, pero que no prestó atención o no escuchó la alerta, y unos cinco minutos después cayó al vacío.



Fuentes policiales dijeron a Efe que la mujer que perdió la vida en este accidente es de nacionalidad portuguesa

En las redes sociales circula un vídeo en el que se aprecia en toda su extensión el fatal incidente.





#PrevenciònEsLaTarea no arriesgues tu vida por un SELFIE, es más importante perder un minuto en la vida que la vida en un minuto. Cuidarte #NoEsUnJuego @VOSTpanama pic.twitter.com/D0nztcy6Rg — Bomberos De Panamá (@BCBRP) 12 de octubre de 2018

A raíz del hecho el Cuerpo decolgó en su Twitter un mensaje en el que indica que "tu vida vale más que un selfi".