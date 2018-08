Atropello en Londres: Varios peatones heridos tras estrellarse un coche contra el Parlamento británico

El Parlamento británico se encuentra acordonado por la Policía después de que un coche se haya estrellado contra las barreras de seguridad de la cámara. Hay varios peatones heridos. El conductor ha sido detenido pero la investigación apunta, a la espera de conocer las circunstancias exactas, a que ha sido un accidente de tráfico, según medios británicos.



El siniestro ha tenido lugar a las 7.37 (hora local) y, tras él, ha sido detenido el conductor del vehículo, según la primera información difundida en Twitter por Scotland Yard. Varios peatones han resultado heridos pero no se teme por su vida.





Video of the male driver arrested after a car crashed into security barriers outside Parliament in Westminster.



??Follow our live blog here for more updates: https://t.co/NCXlyxhNdi pic.twitter.com/ZdnDfgrW4G