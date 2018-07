Lula seguirá en prisión tras la decisión del presidente del tribunal federal

El presidente del Tribunal Regional Federal de la 4ª Región (TRF-4), Carlos Eduardo Thompson Flores, ha decidido mantener al expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva en prisión, después de que un juez ordenara su excarcelación, según ha informado la agencia de noticias EBC.

La decisión de Flores llega después de que el juez del TRF-4, Rogério Fraveto, reiterara su orden de liberación del exmandatario y diera un plazo de una hora a petición de la Fiscalía. Antes, el juez instructor del caso de corrupción 'Lava Jato', João Pedro Gebran Neto, ha suspendido la orden de excarcelación del expresidente dictada por Favreto.

El juez instructor ha argumentado que no existen causas que justifiquen la decisión de liberar al expresidente y se reivindica como "juez natural para este proceso". "Determino que la autoridad competente y la Policía Federal de Paraná se abstengan de practicar cualquier acto que modifique la decisión colegiada", subraya Gebran Neto.

Por su parte, Favreto argumenta que "no hay subordinación a otro colega que no pertenezca a una instancia judicial superior" por lo que pide "respeto a la convivencia armoniosa de las discrepancias de interpretación y fundamento de las decisiones puesto que no estamos en un régimen político ni judicial de excepción".

Además, Favreto ha sugerido que Sergio Moro, el juez federal que condenó a Lula, debería ser investigado por el Consejo Nacional de Justicia por una "posible falta funcional". "Se remite copia de la manifestación del magistrado de la 13ª Sección Federal de Curitiba (Moro) para poner en conocimiento de la Auditoría de ese Tribunal y del Consejo Nacional de Justicia por una posible falta funcional", señala el juez Favreto.



Miedo a que gane las elecciones

La presidenta nacional del Partido de los Trabajadores (PT), Gleisi Hoffmann, ha señalado que la Policía Federal ha demorado la liberación de Lula y que "están haciendo todo lo posible" para que no sea excarcelado porque "tienen miedo de que Lula salga y gane las elecciones". "Lula va a ganar, ellos no tienen liderazgo ni político ni popular. Lula es el liderazgo de este país", ha aseverado Hoffmann, según ha recogido la cadena Telesur.

Hoffman también ha llamado al pueblo brasileño a salir a las calles y ha anunciado que el partido tendrá una reunión y que iniciará una gran movilización. "Tenemos que tener manifestaciones en todos los lugares del país, frente a la justicia federal, para hacer frente a las instituciones públicas por la liberación de Lula y por la esperanza de un pueblo que está cansado de pagar cuentas desiguales, cansado del desempleo", ha añadido.



El abogado de Lula denuncia la decisión

Por su parte, el abogado de Lula, Cristiano Zanin Martins, ha publicado una nota de prensa en la que denuncia que Moro "ha actuado decisivamente para impedir el cumplimiento de la orden de liberación" del expresidente "dirigiendo el caso a otro juez federal del mismo tribunal que no debería poder actuar este domingo", en referencia a Gebran Neto.

"Es incompatible con la actuación de un juez intervenir estratégicamente para impedir la liberación de un procesado privado de libertad por fuerza de ejecución anticipada de la pena que afronta", recuerda Zanin, que apela al Artículo 5 de la Constitución brasileña. Zanin denuncia además la actuación "monolítica" del magistrado y la acusación en contra de la liberación de Lula, un "abuso" porque "utiliza las leyes y procedimientos jurídicos para una persecución política".

Lula ha sido condenado por Moro y por un tribunal regional (segunda instancia) a doce años de cárcel por los delitos de corrupción pasiva y blanqueo de capitales por aceptar un tríplex de lujo en Sao Paulo como pago de la constructora OAS por sus favores políticos. El exdirigente sindical ha agotado prácticamente la segunda instancia y solo le queda acudir a los altos tribunales (el Supremo y el Constitucional) para revertir la condena. Una vez firme, la sentencia impedirá que pueda competir en las elecciones presidenciales del 7 y 28 de octubre.

Hasta entonces, Lula podrá intentar inscribirse y, en caso de que no se lo permitan, podrá acudir al Tribunal Electoral para que decida. Si consiguiera el estatus de candidato, el proceso judicial seguiría su curso. Y, si finalmente la Justicia da la razón a Moro, los votos que haya recibido serán anulados.