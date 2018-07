Merkel y Orban apuestan por buscar "soluciones conjuntas"

La canciller alemana, Angela Merkel, y el primer ministro de Hungría, Viktor Orban, han apostado por buscar "soluciones conjuntas", a pesar de las "claras" diferencias en política migratoria que separan a ambos mandatarios, y que han escenificado en la reunión que han mantenido este jueves en Berlín.

"Está claro que la canciller y yo, es decir, Alemania y Hungría, ven el mundo de distinta forma", ha dicho Orban en declaraciones a la prensa. "Pero aún así queremos tener una cooperación estrecha. Las diferencias no pueden impedir que busquemos soluciones conjuntas", ha añadido.

Orban ha considerado "injusto" que acusen a Hungría de "falta de solidaridad" porque "unos 8.000 efectivos armados protegen las 24 horas la frontera sur". "De no ocurrir esto, entrarían entre 4.000 y 5.000 personas a diario en Alemania. Eso es solidaridad", ha esgrimido. En su opinión, Budapest está librando a Berlín de "una carga inmensa".

Además, ha reiterado su rechazo al acuerdo alcanzado entre Merkel y sus aliados bávaros para crear centros de migrantes en la frontera con Austria donde los casos serán analizados uno a uno para que los refugiados sean enviados a los países donde se registraron como solicitantes de asilo y los inmigrantes económicos sean deportados.

Orban ha aclarado que Hungría no recibirá a los solicitantes de asilo enviados desde Alemania. "No nos sentimos responsables de la tramitación de solicitudes de asilo", ha declarado, recalcando que "los refugiados no registrados vienen ante todo de Grecia".

Merkel ha admitido igualmente que sus gobiernos tienen "posturas distintas en el tema de la migración, especialmente en lo que respecta a la distribución de los refugiados y a Schengen", y ha valorado la contribución de Hungría al asumir el control de la frontera externa.

Sin embargo, la canciller alemana ha aprovechado para defender su postura: "El alma de Europa es la humanidad y, si la queremos preservar, no podemos separarla de la necesidad y del sufrimiento de los refugiados".