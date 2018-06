Más de 500 detenidas, entre ellas Susan Sarandon, en una protesta contra Trump

Más de 500 mujeres, incluida la actriz Susan Sarandon y una congresista, fueron arrestadas el jueves en el complejo del Capitolio durante una protesta contra la política migratoria de Donald Trump, que ha provocado la separación de miles de niños de sus padres en la frontera con México.

La Policía del Capitolio de Estados Unidos dijo que 575 personas llevaron a cabo una protesta sentadas en el atrio de un edificio de oficinas del Senado y fueron acusadas de manifestarse ilegalmente, luego procesadas en el lugar y liberadas.

Muchos de las detenidas estaban cantando y gritando consignas y llevaban mantas plateadas de emergencia similares a las que han utilizado para abrigar a los niños en los centros de detención. La representante demócrata Pramila Jayaoal estuvo entre las arrestadas. "Acabo de ser arrestada con 500+ mujeres y @womensmarch dice que no continuará la política de tolerancia cero de @realDonaldTrump. No en nuestro país. No en nuestro nombre", escribió en Twitter.

La actriz Susan Sarandon dijo que también fue arrestada el jueves en Washington, afuera del Departamento de Justicia, donde la gente se había reunido para protestar. "Arrestada. Permanezcan fuertes. Mantente luchando. #WomenDisobey", señaló en Twitter la estrella de Hollywood.

Los manifestantes en el Edificio de Oficinas Hart del Senado desplegaron pancartas en las que se leía: "Fin a los campos de detención" y "Familias deben permanecer unidas en libertad".

La senadora Kirsten Gillibrand posteó un video de la manifestación, diciendo que las mujeres estaban protestando por "esta política inhumana del gobierno de Trump para separar a las familias en la frontera".

Trump y el Congreso se encuentran envueltos en una lucha para resolver la crisis que ha separado a más de 2.000 niños de sus padres migrantes desde que el gobierno anunció a principios de mayo una política en la frontera de "tolerancia cero".

La política exige el estricto cumplimiento de leyes que establecen que cualquiera que sea detenido cruzando la frontera de manera ilegal será arrestado y procesado.

Trump pidió recientemente detener la separación de las familias luego de la protesta internacional y las críticas, tanto de demócratas como de republicanos, pero el Congreso no ha logrado aún resolver la crisis.

"Lo que el gobierno esta haciendo ahora mismo es moralmente equivocado, es inhumano y tiene que parar", precisó la senadora Gillibrand.