Sudán anula la pena de muerte a la joven que mató a su marido al violarla

El Tribunal de Casación de Jartum conmutó hoy la pena de muerte impuesta a Noura Husein Shatqa, la joven condenada a la horca el pasado mes de mayo por matar a su esposo al intentar violarla, informó a Efe una abogada de la defensa.



En lugar de la máxima pena, la Corte le ha sentenciado a cinco años de prisión y a pagar una indemnización de 337.500 libras sudanesas (casi 19.000 euros) para la familia de la víctima.



El periodo de cinco años de cárcel empezará a computar desde el pasado 3 de marzo, cuando la mujer de 19 años

entró en prisión.







??Breaking?? Sudan has repealed the death penalty for 19-year-old Noura Hussein, who was sentenced for killing her husband, after he tried to rape her. Thank you to over 400,000 of you who demanded #JusticeForNoura & helped make this happen! pic.twitter.com/euzWQ4LuUX