Las mujeres saudíes ya pueden conducir

La prohibición a que las mujeres conduzcan en Arabia Saudí, vigente durante décadas, llegó a su fin este domingo, y las conductoras empezaron a circular por las calles de Riad. Una reforma histórica para el reino ultraconservador.



Tan pronto como se hubo levantado la prohibición, las mujeres empezaron a recorrer al volante las iluminadas avenidas de la capital, Riad, y de otras ciudades del reino. Algunas pusieron la música de sus autos a todo volumen.



"Es un momento histórico para todas las mujeres saudíes", declaró Sabika Al Dosari, una presentadora de televisión saudí, antes de cruzar la frontera con Baréin a bordo de un sedán.



"Es un gran logro", dijo un príncipe saudí, el multimillonario Al Walid bin Talal, en un vídeo en el que aparecía su hija Reem conduciendo un 4x4, con sus nietas aplaudiendo en el asiento trasero.



"Ahora las mujeres tienen su libertad", declaró el príncipe en este video, publicado en Twitter.





???????!

???? ?????? 12:01 ?? ???? ??? #????_???? ?? ????? ??? ??? ???? ?? ???????? ?? #??????#??????_????????_????



Finally,

First ride with my daughter @Reem_Alwaleed while she´s driving me and my grand daughters in Riyadh#SaudiWomenDriving pic.twitter.com/rXHPUx79fu