Trump y Kim Jong-un llegan a Singapur para su histórico cara a cara

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder norcoreano, Kim Jong Un, han llegado este domingo a Singapur con varias horas de diferencia para protagonizar una histórica cumbre entre ambos países que tendrá lugar el próximo 12 de junio con el objetivo de abordar la gestión del arsenal nuclear de Corea del Norte.



El primero en aterrizar ha sido Kim. Ha llegado en torno a las 12.30 (hora local) al aeropuerto de Changi en un vuelo de Air China procedente de Pyongyang y cargado de comida, vehículos, armas autorizadas y otros insumos requeridos por el líder norcoreano, según detalla el diario local 'Straits Times'.



"Damos la bienvenida a Kim Jong Un, que acaba de aterrizar en Singapur", ha escrito en Twitter el ministro de Exteriores de Singapur, Vivian Balakrishnan. Además, ha publicado una fotografía en la que ambos aparecen estrechándose la mano en las escalerillas del avión.







