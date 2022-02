Bayer España lanza la primera plataforma europea de certificación de los servicios oftalmológicos

Contenido ofrecido por:





La unidad de oftalmología de Bayer España presenta la primera plataforma europea para la certificación en línea en excelencia y buenas prácticas en los servicios oftalmológicos. Se trata de la plataforma Excellence in Ophthalmology, una solución desarrollada por la Right Care Foundation, que cuenta con el aval de la European School of Advanced Studies in Ophtalmology (ESASO).

Esta aplicación tiene el objetivo de generar un impacto transversal y transformacional en centenares de hospitales tanto de España como de Europa. Para ello impulsa un programa de acciones específicas para detectar necesidades específicas y oportunidades de valor, mejorar la satisfacción de los pacientes, poner a las personas en el centro de la atención sanitaria, promover una formación continua de los profesionales, optimizar recursos y coordinación, impulsar la innovación y la transformación digital, promover la investigación y mejorar la eficiencia y eficacia de los recursos utilizados.

David Benet Ferrus, responsable de la unidad de Oftalmología de Bayer España, destaca que el objetivo de la creación del proyecto Excellence in Ophthalmology Certification es el de impulsar la innovación, la transformación digital, progresar en el concepto del ‘Total Experience’, y desarrollar de planes de mejora que promuevan las buenas prácticas en los servicios de oftalmología, ofreciendo herramientas para su implementación y con el objetivo de ser un referente para la búsqueda de la excelencia de la atención oftalmológica en Europa.

Los indicadores de la certificación se han testeado en un programa piloto en centros hospitalarios de diferentes países. Los servicios de oftalmología interesados en conocer y mejorar su situación pueden registrarse para obtener un análisis de los puntos de mejora y recomendaciones personalizadas, además de acceso a formación para la correcta implementación de las medidas y a una comparativa de resultados entre los diferentes centros participantes en esta plataforma. En consecuencia, si la evaluación general es positiva, se hace entrega del diploma Excellence in Ophthalmology, como reconocimiento al servicio.

La doctora Patricia Udaondo, miembro del Board de EURETINA, retinóloga del Hospital La Fe de Valencia y socio fundadora de AIKEN, y que ha participado en la creación del proyecto ‘Excellence in Ophthalmology Certification’, se ha mostrado muy satisfecha de la creación de esta plataforma en el marco de la nueva era digital, destacando que es “innovadora en Europa, donde cada vez tiene más importancia la formación continuada de calidad, la humanización, promover la investigación y la transformación digital en aras de mejorar la eficiencia y la eficacia de los recursos empleados para ofrecer la mejor atención posible a los pacientes”.

Expertos de alto nivel

‘Excellence in Ophthalmology Certification’ cuenta con la colaboración de un comité científico de expertos de alto nivel, quienes han desarrollado y avalado una serie de indicadores como herramienta para poder medir objetivamente el grado de excelencia de la atención ofrecida en los servicios clínicos, conjuntamente con una hoja de ruta para facilitar la aplicación de medidas de mejora.

El doctor Javier Ascaso, jefe del servicio de oftalmología del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza, que también ha colaborado en este proyecto, sostiene que “en un contexto sociosanitario como el actual, con una creciente irrupción de nuevas tecnologías diagnósticas y terapéuticas, los servicios de oftalmología deben avanzar en una atención de calidad centrada en el paciente en la que la innovación, la integración tecnológica y la transformación digital permitan optimizar procesos y encaminar los pasos hacia una medicina de precisión más personalizada, mejorando los resultados en salud y nuestros índices de excelencia sanitaria”.

El doctor Borja Corcóstegui, socio fundador y director médico del IMO Grupo Miranza y director del consejo científico de ESASO, destaca la relevancia y necesidad de este innovador proyecto, que desarrollará un papel clave en la detección de las necesidades no cubiertas en los servicios de oftalmología, así como en la aportación de soluciones de valor basadas en la transformación digital que la Covid ha acelerado.

La plataforma ha sido desarrollada por la Right Care Foundation, que impulsa la innovación y la mejora de la sanidad, y cuenta con el aval de ESASO. El comité de expertos europeos que han participado en el proyecto está formado por la Profesora Anat Loewenstein, secretaria de la European Society of Retina Specialists (EURETINA); la doctora Patricia Udaondo, miembro del Board de EURETINA, retinóloga del Hospital La Fe de Valencia y socio fundadora de AIKEN; el doctor Javier Ascaso, jefe del Servicio de Oftalmología del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza; y el doctor Borja Corcóstegui, socio fundador y director médico del IMO Grupo Miranza y director del Consejo Científico de ESASO.