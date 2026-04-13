Pablo PereiroCEO de Squirrel Media
Presenta:
Eduardo Imedio, Analista Renta 4
Presenta:
Eduardo Imedio, Analista Renta 4
La compañía se define como un grupo de entretenimiento tecnológico integrado, estructurado en tres pilares: Media, Contenidos y Network. Este enfoque permite generar sinergias recurrentes entre sus distintas líneas de negocio, configurando un modelo tipo “flywheel” en el que cada unidad impulsa el crecimiento del conjunto. Uno de los principales mensajes de la presentación fue el elevado crecimiento experimentado en los últimos años. Squirrel ha pasado de aproximadamente 30 millones de euros de ingresos a más de 300 millones en términos proforma en un periodo de cinco años, lo que refleja una expansión extraordinaria tanto orgánica como inorgánica. En 2025, la compañía reportó ingresos consolidados de 243 millones (+69%), EBITDA de 26 millones (+32%) y una mejora significativa del beneficio por acción.
Este crecimiento se ha apoyado en un modelo de integración diferencial. La compañía adquiere participaciones iniciales del 51% en empresas del sector, generalmente conocidas previamente (clientes, proveedores o líderes de nicho), alineando intereses mediante el pago en acciones. Posteriormente, completa la adquisición hasta el 100% en un plazo aproximado de cinco años, también mediante acciones. Este esquema permite retener a los fundadores y equipos directivos, favoreciendo la continuidad operativa y la generación de valor a largo plazo. Desde el punto de vista financiero, Squirrel destaca por mantener una disciplina en el crecimiento, con niveles de endeudamiento moderados (DFN/EBITDA cercano a 1x en proforma) y acceso a financiación tanto bancaria como de mercado en condiciones favorables. Además, la compañía combina generación de caja operativa con el uso de sus acciones como moneda de cambio, lo que le permite sostener un elevado ritmo de adquisiciones.
A nivel estratégico, la compañía continúa ampliando su presencia en el ecosistema multimedia, apostando por la convergencia entre formatos tradicionales y digitales. En este sentido, destacó el lanzamiento de nuevos canales de televisión y el desarrollo de plataformas propias que integran contenidos, publicidad y distribución, bajo una visión de fusión más que de sustitución tecnológica. La dirección defendió que el futuro del sector no pasa por reemplazar modelos existentes (televisión vs. digital, contenido vs. publicidad), sino por su integración. Este posicionamiento se traduce en una estrategia que abarca desde televisión en abierto hasta plataformas digitales, canales FAST y soluciones tecnológicas propias, buscando capturar valor en toda la cadena. Otro de los puntos clave fue la elevada visibilidad del crecimiento futuro, apoyada en un pipeline activo de adquisiciones y en el reconocimiento de la compañía como socio preferente dentro del sector. La dirección subrayó que numerosas empresas optan por integrarse en Squirrel como vía para escalar internacionalmente y diversificar su actividad, lo que genera un flujo constante de oportunidades.
Por último, la compañía reiteró su visión de que el mercado no refleja adecuadamente su valor. Como evidencia, destacó que tanto el equipo directivo como los fundadores de las empresas adquiridas han incrementado su exposición accionarial a precios superiores a la cotización actual, lo que refuerza la alineación de intereses y la confianza en el potencial de revalorización.