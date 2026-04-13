La Transformación del Negocio: Más Allá del Efectivo Tradicional

El negocio tradicional de logística de valores y gestión de efectivo representa actualmente un 65% de la facturación, con su peso relativo disminuyendo progresivamente debido al fuerte impulso de los "Productos de Transformación", que se consolidan como motor de crecimiento.

El área de transformación incluye una amplia gama de servicios innovadores: Corban (corresponsalía bancaria), Cash Today (automatización de efectivo para el sector distribución), Forex (cambio de divisa), y otros, como los servicios asociados a los ATMs y en el ámbito digital (Crypto custodia y Prosegur Gold).

Fortaleza Financiera y Perspectivas para 2026

A pesar de un año 2025 marcado por el impacto negativo de las divisas (que restó un 11-12% a la facturación), la compañía ha demostrado una gran resiliencia. Ha logrado mantener sus márgenes relativos gracias a una gestión eficiente y ha mejorado su beneficio neto. La generación de caja se mantiene sólida, con una media histórica de 137 millones de euros anuales, y se opera con una política financiera conservadora, manteniendo una ratio de apalancamiento objetivo de entre 2x y 2,8x veces EBITDA.

Para 2026, las perspectivas son optimistas. Se espera que el efecto divisa sea más favorable y, gracias a los programas de eficiencia implementados y al crecimiento de los nuevos negocios, se apunta a un crecimiento de los ingresos en euros de medio dígito, acompañado de una mejora de los márgenes.

La Realidad del Uso del Efectivo

Frente al relato sobre la desaparición del efectivo, desde CASH se argumenta que, si bien el avance de los pagos digitales es innegable, la gran batalla se libra entre los propios medios de pago digitales. Los datos de los bancos centrales confirman que la emisión de dinero físico sigue creciendo, impulsada por factores como la inflación, la gestión del presupuesto doméstico, la búsqueda de privacidad o como valor refugio en momentos de inestabilidad.

En resumen, Prosegur Cash se posiciona como una compañía con un negocio tradicional resiliente, una estrategia de transformación clara y exitosa, y una sólida posición financiera que le permite afrontar el futuro con optimismo y seguir generando valor para el accionista. En este sentido destaca su elevada retribución al accionista que en este ejercicio y a los precios actuales alcanza el 6,7%.