Dinos qué sabes de inversiones y te diremos en qué deberías invertir

En algún momento a lo largo de la vida, cualquier persona invierte o tiene en mente invertir. Se piensa en el futuro y, en consecuencia, se consigue ahorrar una parte de los ingresos todos los meses. Una cifra que transmite tranquilidad por si surgiera cualquier imprevisto, un paracaídas que disminuirá el impacto. Pero se requiere algo más, un empujón que pueda asegurar un nivel de vida similar llegado el momento de la jubilación. Al fin y al cabo, todo el mundo se plantea escoger otro camino para esos ahorros que tanto tiempo han costado conseguir, que están guardados en el banco y a los que no se le están obteniendo ningún rédito.

Inversión & Inflación

Lo primero que una persona debe saber es qué es una inversión y cuál es el objetivo principal: una inversión es una actividad que consiste en dedicar recursos (tiempo y dinero) con el objetivo de obtener un beneficio. Cuando se realiza una inversión, se asume un coste de oportunidad al estar renunciando a ciertos recursos que pertenecen al presente para lograr un beneficio a futuro, el cual, por el momento, es desconocido.

Aunque parezca una obviedad, cualquier inversión que se acomete tiene un riesgo implícito, aunque sea muy bajo. Es importante tener presente que, a mayor rentabilidad esperada, mayor riesgo y claro está, mayor probabilidad de obtener pérdidas. Tal y como se recomienda desde Fundación MAPFRE: “es necesario proteger tu patrimonio frente a la inflación”. Y es que es fundamental tener en cuenta la subida de precios de productos y servicios durante un periodo determinado ya que afecta en gran medida a las posibles inversiones que se puedan realizar. Por norma general, si se cuenta con unos ahorros en el banco y no generan rendimientos, hará perder poder adquisitivo, ya que con el mismo dinero se podrán comprar menos cosas.

La realidad es que no es necesario y es muy complicado ser un experto en todo lo relacionado con las inversiones, pero si se busca invertir, sí que es necesario conocer lo básico.

Cuánto dinero invertir

Una de las principales dudas de los ahorradores es cuánto dinero se debe destinar a invertir. Algo que se debe tener siempre en mente si se está pensando en invertir es hacerlo con el dinero que se esté dispuesto a perder. Estudiar qué cantidad de dinero no se necesita. Nadie quiere perder dinero y mucho menos ahorros que han costado tanto conseguir, pero no puede causar un problema real el hecho de que una inversión no vaya como se planificó en un primer momento.

Tomando este mantra como referencia, en ningún caso, debe invertirse la totalidad de los ahorros, aún menos, pedir un préstamo al banco para invertir el capital que te han proporcionado. Es recomendable ir siempre con pies de plomo y saber que se tiene que reservar una cantidad para un fondo de emergencia.

Dime cómo vives y te diré qué tipo de inversor eres

Cada persona es un mundo y un inversor debe tener en cuenta los puntos fuertes y débiles de su personalidad. A cualquier persona le mueve en mayor o menor medida las pasiones y ciertos criterios que no son objetivos del todo. Sucede en cualquier aspecto de la vida: cambiando de trabajo, comprando una u otra casa… hay muchas decisiones vitales en las que nos afecta un aspecto emocional. Y por supuesto, cómo eres, vives y tu estilo de vida afecta a la hora de invertir. La verdad es que, aunque se ponga todo el empeño para ser lo más racional posible, siempre hay temas de personalidad que influyen a la hora de invertir. ¿Quieres saber qué tipo de inversor eres? Ahora, te ponemos a prueba para conocer qué tipo de inversor eres según tu estilo de vida y tomar la mejor decisión posible a la hora de invertir:

Te tocan 6.000 euros a la lotería ¿Qué haces?

Tu empresa te ofrece un nuevo puesto en otro país

Las vacaciones están a la vuelta de la esquina. ¿Lo tienes todo ya organizado?

Te hablan de la posibilidad de realizar una inversión con una alta rentabilidad pero grandes riesgos. ¿Qué dices?

Te invitan a una fiesta en la que no conoces a nadie

En tu grupo de amigos eres…

Tienes un dinero ahorrado y te planteas invertirlo. ¿Cuál es tu objetivo?

Imagina que te da miedo volar en avión. ¿Qué haces?

Puedes encontrar más información en “Todo sobre seguros y cultura financiera” de Fundación MAPFRE.