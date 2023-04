Shoganai, la palabra japonesa que cambiará tu forma de entender la vida

Si vas a Japón probablemente escucharás frecuentemente la palabra shoganai. Como muchas expresiones niponas, es difícil de traducir a otros idiomas, al menos si se quiere transmitir su sentido completo. Pero en un primer acercamiento podemos decir que se asemeja a nuestro “qué le vamos a hacer”, o si miramos a otros lugares del mundo, al “it is what it is” inglés, (“esto es lo que es”), o al famoso “C´est la vie” francés (“así es la vida”).

En el caso de Japón, shoganai no es solo una palabra, es una filosofía de vida y, al contrario de lo que podríamos pensar, no tiene que ver con el pesimismo, la desesperación o la lamentación, sino con la aceptación de aquello que está fuera de nuestro control. Los japoneses no usan shoganai para llorar, sino para seguir adelante. Como destaca Masaki Ishiguro en su obra “25 hábitos japoneses para vivir mejor”, los habitantes del país del sol naciente son expertos en respetar los ciclos, los buenos y los malos, y en aceptar la vida tal como se les presenta. “Hay cosas que no se pueden cambiar o modificar, son los ciclos y hay que respetarlos”, explica. Pero aceptar lo que no tiene remedio no es lo mismo que conformarse o resignarse porque “aceptar quiere decir que entiendes que no puedes cambiar esas cosas y que por lo tanto la energía y la atención hay que ponerla en lo que sí influye en tu vida. Conformarse es una actitud reactiva, mientras que aceptar es una actitud madura y proactiva”.