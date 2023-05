¿Qué tienen en común compañías tan exitosas como Disney, Apple, Sony o Nissan?

Walt Disney se atrevió a soñar y nos hizo soñar a todos. Pero no ha sido, ni mucho menos, la única figura que guiada por su pasión se ha convertido en inmortal. De hecho, las personas exitosas tienen en común este elemento: les apasiona lo que hacen y esa pasión les ayuda a superar momentos difíciles, a tomar decisiones, a vivir fracasos… Pensemos en Coco Chanel, una mujer revolucionaria, libre, elegante y apasionada que, frente a las limitaciones de su tiempo, cambió para siempre el mundo del estilo y la moda. O en Steve Jobs, el visionario padre de Apple o Pixar que acertadamente decía: “Tienes que encontrar lo que amas. La única manera de hacer un gran trabajo es amar lo que haces. Si aún no lo has encontrado, sigue buscando”.

Japón, país líder en cuanto a innovación en numerosos sectores, principalmente en el ámbito de las nuevas tecnologías o la automoción, también nos deja nombres para esta lista. Uno de ellos es el de Akio Morita o Mr. Sony, como también se le conoce. Muchos de los éxitos de este gigante de la electrónica (desde el Walkman hasta la PlayStation) se deben al fundador de la firma japonesa. Su pasión por la electrónica surgió a los 10 años, cuando tuvo su primer acercamiento con un fonógrafo, lo cual derivó en un particular gusto por la música clásica. Morita era heredero de una importante fábrica de sake, pero siguió su vocación y dejó a un lado el negocio de la bebida para invertir su tiempo y esfuerzo en lo que realmente le apasionaba.

En el campo de la automoción destaca Yoshisuke Aikawa. El ejecutivo cambió el rostro de la industria automotriz nipona para siempre y al frente de Nissan fue capaz de impulsar y posicionar la producción de vehículos 100% japoneses en un momento en que ese mercado era dominado por marcas occidentales. Y para lograrlo, empezó desde los escalones más bajos. De hecho, en 1903, cuando ya contaba con un título de ingeniero y asistía a un curso de posgrado, ocultó sus antecedentes académicos y comenzó a trabajar como mecánico, primero en Shibaura Seisakusho (ahora Toshiba) y, después, en una fábrica de hierro fundido en EEUU. Con este bagaje a cuestas y una apuesta firme por la innovación y el servicio a las personas, regresó a Japón, fundó varias empresas y reestructuró otras, hasta convertirse en la década de los 30 en fundador y presidente de Nissan.