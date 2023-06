Las históricas cuentas de la RFEF: 437 millones de ingresos para seguir regando el fútbol no profesional de España

Cuando los trabajadores de la Real Federación Española de Fútbol hablan de viajan en un transatlántico que marcha a velocidad de crucero se refieren a que, hoy por hoy, la RFEF es punta de lanza en prácticamente todos sus departamentos. Son vanguardistas y las cuentas que el área financiera acaba de cerrar del ejercicio 2022 refuerza esa sensación. Por segundo año consecutivo se ha presentado un beneficio que históricamente no es comparable a ejercicios de épocas pasadas: 28,7 millones de euros que, sumados a los 32,8 millones de 2021, arrojan un resultado positivo conjunto -auditado sin salvedades por Ernst & Young y por PKF- para los dos últimos años de 61,5 millones de euros.

“Consolidar este resultado no es algo sencillo de conseguir. Sobre todo teniendo en cuenta las circunstancias en las que se ha desarrollado el fútbol, en los años marcados por la pandemia”, analiza Eduardo Bandrés, el Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Zaragoza que ejerce de Tesorero de la RFEF desde hace cinco años.

Desde que Luis Rubiales y su Junta Directiva llegaron a la Federación española (2018) se han más que duplicado los ingresos. Para este cálculo es preciso tener en cuenta que la estructura organizativa de las federaciones españolas de fútbol está descentralizada en dos niveles: la RFEF y las federaciones territoriales, algo que no sucede en otros países con estructuras centralizadas, como Inglaterra o Francia. En España, los ingresos de las federaciones territoriales, una vez descontadas las transferencias que reciben de la RFEF -para no duplicar las cifras- ascendieron a 71,4 millones de euros en 2021. Aún cuando no se dispone de cifras de las cuentas de las federaciones territoriales en 2022, una proyección equivalente elevan los ingresos totales de la RFEF (366 millones) más sus federaciones territoriales (71,4) a 437,4 millones de euros. Esa es la cifra que mejor refleja la realidad financiera del fútbol federativo en España y la que hay que tener en cuenta al realizar una comparativa con las federaciones de otros países. No obstante, para la cifra de beneficios propia de la RFEF de 28,7 millones están tomados en cuenta los ingresos propios de la RFEF, que ascienden a los mencionados 366 millones de euros (números históricos, también).