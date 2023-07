La mayor Final Four y el dato del crecimiento “a pasos agigantados” del fútbol playa en España

El mayor espectáculo del mundo del fútbol playa acaba de finalizar en Cádiz, con el torneo de los torneos: la Final Four masculina y femenina que han conquistado el Recreativo de Huelva y el CD Higicontrol melillense, respectivamente. Es verano, el momento en el que más competiciones sobre la arena se desarrollan y es que en breve tendrá lugar la Copa Federación y todo está listo para los Campeonatos Nacionales de Selecciones Autonómicas. Pero aquí ni empieza ni termina el fútbol playa. El seleccionador nacional masculino, Christian Méndez, señala que este deporte “crece a pasos agigantados” y con él un calendario que en España ya abarca de invierno a otoño. Los datos no engañan: en cuatro años se han multiplicado por cinco el número de licencias. Y, como señala el presidente de la comisión nacional de fútbol playa de la RFEF, Diego Martínez, el futuro se dibuja con “jugadores específicos de fútbol playa”, que no se hayan desarrollado en otra superficie.

La Final Four del fútbol playa nacional quizás pueda ser considerado como el torneo de clubes más importante de todo el mundo. Jugadores españoles internacionales como Camacho o Fernando Guisado, Domi, Arias, Óliver, Batis, brasileños como Gerlan y Edson Rocha, Serginho, japoneses como Takuya… En la final entre el equipo andaluz y el Levante era difícil no encontrar a alguien que es o ha sido internacional. En el cuadro femenino ocurre lo mismo con Adriele Rocha, mejor jugadora del mundo, y las dos finalistas Andrea Mirón y Bárbara Colodetti, como mejor ejemplo de la calidad que había sobre la arena de Chipiona y Rota, donde han tenido lugar los partidos. La final, por cierto, fue entre los considerados dos mejores equipos del mundo: Higicontrol y Cacereño.