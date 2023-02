Esta Copa de España, si bien comenzó con la gestión por parte de la RFEF, lo ha organizado históricamente la Liga Nacional de Fútbol Sala hasta que en 2020 volvió a estar bajo el paraguas de la RFEF. “El interés de Luis Rubiales por el fútbol sala es extraordinario y en todo momento me traslada su apoyo a las decisiones que consideramos buenas para el deporte”, explica Monje, que también es el presidente de la Federación de Futbol de la Región de Murcia.

Un nuevo paso a partir de este verano

En 2020, un nuevo Real Decreto de Ley reconocía las nuevas competencias de la RFEF sobre el fútbol sala por el que, además de “controlar y proteger las competiciones oficiales de ámbito estatal”, también le autorizaba para “la venta o cesión [...] de los derechos de transmisión televisada de las competiciones oficiales de carácter profesional”. Este fue un paso hacia la unidad y el éxito de gestión que buscó la nueva directiva de la Federación Española para un deporte que no atravesaba su mejor momento. “El anterior presidente de la RFEF consideró que las competencias había que entregarlas a una entidad privada y ahora Luis Rubiales ha considerado que debía estar bajo el cuidado de la RFEF”, resume Monje sobre este cambio de mentalidad.

Tal estrategia promueve una filosofía que protege e impulsa a todo el deporte en bloque. Es decir, vela por el interés de las 100.000 licencias de futbolistas y por la de los 700 clubes entre Primera, Segunda, Segunda B, Tercera, División de Honor Juvenil (todos masculinos) y Primera y Segunda división femenina. Todo esto es la base de un iceberg cuya punta se simboliza en la presente Copa de España.

Y todo esto va a más porque el contrato que gestiona los derechos audiovisuales de la competición termina el 30 de junio y, a partir de entonces, corresponde a la RFEF la venta de los mismo. “Esto servirá para que quede claro quién gestiona la competición -la RFEF-, y para poder elaborar un producto más interesante para la televisión y el aficionado”, explica Monje, quien añade que “la cantidad recaudada irá íntegramente para el fútbol sala, que se sumará a otras ayudas que ya otorga la Federación al deporte”.

El mejor fútbol sala del Mundo

El Presidente del Comité Nacional de fútbol sala sabe que la maquinaria todavía no está funcionando a la potencia que a él le gustaría, “nos falta un poco y eso se va a empezar a ver a partir del año que viene”, reconoce. Se están estudiando modificaciones en el deporte y en sus normas. Incluso una posible que procede de Portugal y donde se protege al jugador local frente al fichaje extranjero. “Les está dando buenos resultados a nivel de Selección. Y sí, ellos puede que también tengan clubes que son muy fuertes… pero a nivel de competición, la más fuerte del mundo es la española. De eso no me cabe duda”, concluye.