Las aguas subterráneas, un tesoro tan invisible como escaso

Abastecimiento con garantías

La Región de Murcia abastece a su población gracias al agua del trasvase Tajo-Segura y al agua desalada, pero encuentra en el municipio de Jumilla, situado más al norte, la joya de las aguas subterráneas. Aguas de Jumilla, empresa mixta integrada por el Ayuntamiento de esta localidad y por Hidrogea, abastece a sus ciudadanos exclusivamente con el agua de acuíferos, extrayéndola con las máximas garantías medioambientales y garantizando la sostenibilidad y buena gestión de la misma, intentando ahorrar al máximo gracias a la digitalización de todo el sistema de distribución y saneamiento. Es un recurso apenas visible, almacenado de forma natural a cientos de metros de profundidad de las llanuras áridas y las montañas espaciosas del altiplano de la Región de Murcia, que posee una importancia vital para la zona.

Fuente del Pino, Jumilla.

La imposibilidad de que las infraestructuras que abastecen de agua a otros municipios lleguen a Jumilla, debido principalmente a su lejana ubicación, ha propiciado que el municipio del altiplano dependa exclusivamente de sus propios acuíferos para obtener el agua cotidiana: si no se extrae de ellos, no hay a corto ni medio plazo medios disponibles para obtenerla de otra forma. La importancia que posee el agua subterránea en el municipio de Jumilla es capital precisamente porque no hay otra disponible.

Pero además, según explican los técnicos de Aguas de Jumilla, “el recurso que se extrae de los sondeos o pozos es un proceso único en la Región de Murcia. Almacenada bajo tierra, goza de una pureza y unas condiciones casi perfectas que cumplen con todas las normativas sanitarias. Tan solo es necesario desinfectarla con hipoclorito sódico para que reúna todas las condiciones necesarias para su consumo”.

La peculiaridad añadida del conjunto de procesos que componen la compleja gestión que cada día realiza todo el personal que integra la empresa mixta, es saber el incalculable valor que tiene gestionar unos recursos propios que van desde que se ponen en funcionamiento cada día las bombas de los sondeos hasta que un ciudadano abre el grifo de su casa para beber tranquilamente un vaso de agua.

Y esos recursos propios son el resultado de la acumulación incesante de un recurso, frío, y puro, a lo largo de un tiempo infinito de amplitudes geológicas, bajo las montañas y las llanuras de un municipio que agradece cada día de lluvia como una renovación gratuita de su caudal, como ha pasado en estos últimos días de lluvia. Los pozos y los sondeos explotan los acuíferos con un control técnico exhaustivo para que la vida cotidiana de los jumillanos no se detenga, a través de estudios exactos de cada instalación no solo desde el punto de vista mecánico, sino también desde el apartado geológico e hídrico, en persecución de un único objetivo: la máxima preservación y el mayor cuidado de cada acuífero.

Gracias a la implementación por parte de Aguas de Jumilla del telemando, y a todo el conocimiento, digitalización y tecnología de Hidrogea, el socio privado, es posible controlar los sondeos de forma exhaustiva sin necesidad de estar presente físicamente en ellos. Desde un ordenador, los trabajadores de esta empresa mixta acceden en tiempo real a toda la información necesaria acerca del estado de los sondeos, arrancan en cualquier momento del día las bombas de extracción y ajustan su profundidad.

El control remoto del nivel de agua y de profundidad de cada sondeo ofrece, asimismo, una idea a corto y medio plazo sobre posibles situaciones de riesgo, como una sequía prolongada en el tiempo que pueda llevar consigo la sobreexplotación de los acuíferos al no haber lluvias que vayan recuperando el agua extraída.

Uno de los aspectos de la extracción del agua de los acuíferos que más destaca en Jumilla por su sostenibilidad es su eficiencia energética: se intenta bombear los sondeos durante las horas valle de consumo energético con objeto de obtener un mejor rendimiento económico y ecológico.

Jumilla posee su propia agua, utiliza su propia agua, se beneficia de su propia agua. El proceso para ello no es sencillo, y requiere elevadas inversiones: ahí radica la importancia de los acuíferos, pues ellos, invisibles, yacen bajo las pisadas de cada uno de los ciudadanos, y se encargan, sin estar destinados a ello, de simplificar su vida. El agua es un alimento indispensable, es el elemento más importante del mundo, y en Aguas de Jumilla se gestiona con una responsabilidad fundamentada en llevarla a los vecinos en las mejores condiciones posibles.

Un breve apunte histórico

Asentados en Jumilla y en otras zonas del sureste, los primeros pobladores íberos extraían al principio toda el agua de nacimientos, y la almacenaban y transportaban en vasijas, empleando así una cantidad considerable de tiempo y de esfuerzo físico para disponer de ella.

Desde aquel entonces, la vida de Jumilla pasaba por aprovechar sus propios recursos de agua: transcurrieron los siglos y el agua se continuaba extrayendo de fuentes que llegaban directamente desde los manantiales, lo cual resultó insuficiente a medida que fue aumentando la población local.