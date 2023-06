En 2023 Suecia hace CombustioFF. Todo un hito en salud pública

¿Sabías que un país se considera libre de humo cuando menos del 5% de su población adulta fuma? Así lo estima la Organización Mundial de la Salud (OMS). Y solo hay un país que está a punto de lograrlo.

La Unión Europea se ha fijado el objetivo de convertirse en un espacio sin humo en 2040, es decir, conseguir que el número de fumadores esté por debajo del 5% en cada país. Aunque en la actualidad los países miembros están lejos de superar este reto. Todos excepto Suecia, que espera situarse en 2023 en esa marca, adelantándose 17 años al objetivo, incluso adelantándose 2 años a sus propias previsiones. Su estrategia es todo un caso de éxito que puede servir de referencia para otros países.

Sin humos en 2023: un hito en salud pública

Tras alcanzar unas tasas de tabaquismo altas que llegaron a un 49% de fumadores entre su población masculina, Suecia ha conseguido reducir en los últimos 15 años sus cifras globales: pasando de un 15% en 2008 a un 5,6% de 2022, tal y como señalan desde The Public Health Agency of Sweden, el organismo responsable a nivel nacional de las políticas de salud pública del país escandinavo. Ahora, todas las tendencias apuntan a que 2023 será el año en el que rompa ese techo del 5% y diga adiós al humo del cigarrillo oficialmente.

*Estudio Smoke free sweden 2022, elaborado por la red global de expertos en salud pública Health Diplomats.

Pero, ¿cuál ha sido su estrategia para alcanzar este hito en la salud pública? Principalmente, se han diferenciado en un aspecto clave: una visión holística y comprensiva del contexto en el que se encontraban, aceptando que existen alternativas que la ciencia avala como mejores opciones que continuar fumando.

Ahora Suecia es un ejemplo a seguir gracias a la aplicación de medidas tradicionales de control del tabaquismo de forma estricta y, en paralelo, por el uso de productos alternativas sin combustión menos nocivas. De esta forma, sus autoridades han conseguido que durante las últimas cinco décadas el consumo de cigarrillos haya sido menos atractivo para los fumadores adultos, mientras que las alternativas sin humo sean accesibles, asequibles y aceptables para aquellos fumadores adultos que, de otra forma, seguirían fumando.

Dejar el cigarrillo salva vidas

Conocemos los riesgos para la salud: fumar cigarrillos u otros productos de tabaco de combustión es la mayor causa de muerte por enfermedades no transmisibles en todo el mundo. Y a pesar de las advertencias, en la actualidad, más de mil millones de personas en el mundo siguen siendo fumadores, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El grueso de las enfermedades y muertes relacionadas con el tabaquismo tienen su causa, en última instancia, por la inhalación del humo tóxico de los cigarrillos, que se produce por la combustión y que llega hasta los pulmones1.

Precisamente, esta es la base en la que se sustenta la ciencia que hay detrás de las alternativas libres de humo: eliminar la combustión de la ecuación para disminuir de manera significativa los niveles medios de sustancias dañinas o potencialmente dañinas presentes en el humo del cigarrillo. Por supuesto, la mejor forma de evitar cualquier riesgo es dejar de consumir tabaco y nicotina por completo.

Se calcula que solo en la Unión Europea podrían salvarse 3,5 millones de vidas durante los próximos 10 años si se implantaran las mismas acciones que han llevado a cabo las autoridades suecas, según se recogen en el estudio La experiencia sueca: hoja de ruta para una sociedad sin humo, elaborado por la red de expertos Health Diplomats. Y es que las cifras oficiales hablan por sí solas: Suecia es uno de los tres países con el menor número de fallecimientos por cáncer de pulmón2, de la UE, con una incidencia de cáncer un 41% inferior que en el resto de sus vecinos europeos. El resultado es un 38% menos en la cifra total de muertes por cáncer3.

La experiencia de Suecia es una prueba real de cómo eliminar el cigarrillo reduce la mortalidad y la morbilidad por este hábito y supone uno de los mayores avances en la lucha contra las enfermedades no transmisibles.

Apostar por un futuro sin humo, como ha hecho Suecia, salva vidas.