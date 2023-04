Creciendo con raíces: la importancia del vínculo fraternal

Papel protector

“Cuando entré en el primer centro, la pequeña tenía un año y no estaba con nosotras. Eso de no estar con ella me afectaba mucho. La echaba de menos, me preocupaba por si estaba bien, me angustiaba mucho”, recuerda Fátima, mayor de tres hermanas y que en aquel entonces tenía 8 años. “En Aldeas, dos años después, entramos las tres juntas en la misma casa. “Así fue mucho mejor”. Se trata de uno de los testimonios de jóvenes que han crecido en el sistema de protección recogidos en el informe ‘Hermanos en acogimiento: Derecho a crecer siempre juntos’.

Para garantizar el bienestar de los niños y adolescentes en acogimiento, es fundamental que las distintas opciones de cuidado alternativo promuevan la continuidad de las relaciones entre hermanos. Para ello, Aldeas Infantiles SOS propone varias medidas basadas en su experiencia proporcionando un cuidado de calidad, tales como: evitar la separación de los hermanos en acogimiento, tener en cuenta la opinión de los hermanos, disponer de los recursos financieros y humanos necesarios para facilitar la acogida de hermanos, incluir en los planes de formación de los educadores las competencias necesarias para abordar las relaciones entre hermanos, adoptar métodos de recopilación de datos y elaborar estadísticas precisas sobre los grupos de hermanos, definir estándares uniformes en todas las comunidades autónomas sobre las mejores prácticas o garantizar el derecho de los hermanos a mantener el contacto cuando no puedan permanecer juntos.