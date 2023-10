ValPat: los referentes cercanos son necesarios para inspirar a las científicas del futuro

Son muchas las causas de este menor interés, pero la falta de motivación desde la educación y los escasos referentes femeninos son algunas de ellas. La cura a este desequilibrio la tienen dos jóvenes apasionadas por la ciencia, y se llama ValPat.

En España, el escenario científico y tecnológico sufre de una importante escasez de talento femenino: en 2019 solo el 16% de profesionales en el ámbito STEM (del inglés Science, Technology, Engineering and Mathematics) eran mujeres, según el Libro Blanco de las mujeres en el ámbito tecnológico. Estas cifras, en las etapas formativas tampoco mejoran, ya que un 0,7% de las adolescentes se interesan en estudiar un grado relacionado con las tecnologías digitales, tal y como destaca un estudio elaborado por Fundación “La Caixa”.

Estudiar electrónica, programación, diseño 3D o robótica debería interesar a los jóvenes, porque el futuro será tecnológico, (el presente ya lo es). Esto es algo que Valeria Corrales, el 50% de ValPat, tiene muy claro a sus 14 años. El otro 50% de este proyecto recae en la ingeniera de telecomunicaciones, Patricia Heredia, y ambas empezaron a colaborar juntas en 2017, desde Huesca. Así cuentan, en la iniciativa de Telefónica Mejor Conectados, cómo han conseguido conectar con miles de jóvenes y motivarles.

Formación: la fórmula para cerrar la brecha digital

ValPat es un canal de divulgación tecnológica en el que ambas fundadoras, Valeria y Patricia, comparten todo tipo de proyectos de manera divertida y gratuita. Con ello buscan “inspirar y atraer a los niños, pero, sobre todo, a las niñas, para que se introduzcan en el mundo de la tecnología”, cuenta Patricia.

La menor presencia de mujeres en los ámbitos STEM no hace otra cosa más que reforzar la brecha digital, por eso es tan necesario trabajar en la creación de referentes femeninos y del empoderamiento de las futuras generaciones. Si el número de mujeres profesionales crece, “las niñas pueden verse reflejadas en ellas y darse cuenta de que la tecnología y el mundo STEM también es para ellas”, dice Valeria. En este sentido, Patricia cree que “los referentes son súper importantes, sobre todo en este campo, porque a lo mejor no se tiene tanta consciencia de que a las niñas les podría gustar la tecnología”. Algo que ella no tuvo en su etapa de estudiante.

¿Divertirse aprendiendo? Conectar con el talento

Para atraer el talento femenino también es necesario transmitir, entre niños y niñas por igual, la pasión por la ciencia en el ámbito educativo, y fomentar la participación en estas asignaturas, ya que, si no se lanzan a probar, nunca van a descubrir si les gusta este universo.

Y ValPat ha sido capaz de conectar con más de 17.200 seguidores en YouTube, con sus más de 400 proyectos. Además, muchos de sus seguidores, sobre todo niñas, quieren “hacer esas cosas tan chulas que hace Valeria".

El secreto de su éxito está en la capacidad que tienen de entusiasmar y despertar vocaciones, utilizando el mismo idioma y los mismos códigos de comunicación de los más jóvenes desde las mismas plataformas en las que están presentes, ofreciendo contenidos divertidos en YouTube, Instagram y TikTok, y transformando la tecnología en una materia sencilla y accesible, incluso en países latinoamericanos.

Este proyecto ha conectado también con los profesores, que les ayuda a enseñar de forma diferente y muy práctica, “desde el aprender haciendo”. Esta es una de las características que más valoran personas como Esther Borao, directora del Instituto Tecnológico de Aragón.

Nuevos referentes femeninos que inspiran

Del vínculo entre una niña y una ingeniera, en 2017 que es cuando empezó este proyecto, no solo se ha producido la conexión con otros niños. También se ha formado una potente unión entre niños y niñas con la ciencia y la tecnología. Porque la tecnología debe unir, y para que eso suceda debe ser diversa, abierta y apasionante.

Borao destaca la virtud de ambas protagonistas para liderar desde el ejemplo. Tanto es así que Valeria, a su corta edad, ya ha formado parte de la lista de los 23 profesionales “changemakers” que cada año lanza la revista Forbes, por su capacidad para trabajar en un futuro mejor.

En una sociedad hiperconectada como la actual necesita niñas que amen la ciencia y la tecnología, para que nadie se quede atrás.

¿Qué es Mejor Conectados?

Mejor Conectados es una iniciativa de Telefónica donde personalidades de éxito como Ferran Adrià, Teresa Perales, Javier Gómez Noya o Nacho Azofra, u otros personajes como el emprendedor Javier Perea, o el violinista Kamran Omarli, retratan a la perfección la idea de que “cuando conectamos, somos capaces de hacer cosas increíbles”; que es la verdad universal sobre la que se lanza Mejor Conectados.

El objetivo de Mejor Conectados no es otro que poner en valor el poder de las conexiones humanas: «Queremos hacer nuestro mundo más humano conectando la vida de las personas», afirma José María Álvarez-Pallete, presidente de Telefónica.

«En Telefónica, creemos en un mundo más humano. Un mundo que se mueve gracias al talento de las personas. Por eso apoyamos el talento como mejor sabemos: conectándolo. Mejor Conectados quiere ser un lugar donde inspirarse, encontrarse, conectar y lograr cosas increíbles», explica Rafael Fernández de Alarcón, director de Marketing Global de Telefónica.

¿Qué podemos encontrar en cada apartado de la plataforma?

En el apartado ‘Inspírate’ se visualizarán testimonios de algunos embajadores de la marca y que son personas muy conocidas, como el ya mencionado tenista Rafa Nadal, el chef Ferrán Adrià, la nadadora paralímpica Teresa Perales, el triatleta Javier Gómez Noya o el exjugador de baloncesto Nacho Azofra. Además, también cuentan su historia Javier Perea, de Smart Protection, una start-up apoyada por Wayra, o Kamran Omarli, violinista de la Cátedra de Violín Telefónica de la Escuela Música Reina Sofía.

Asimismo, junto a las historias de estas personalidades, en Mejor Conectados podemos encontrar ‘Aprende’. Se trata de una serie de pequeñas “clases magistrales” en las que grandes figuras como Perico Delgado, Iñaki Gabilondo, Toni Nadal, María Zabala, Rafa Nadal o Amaya Valdemoro ofrecen, en primera persona, consejos y reflexiones que nos pueden servir de inspiración y aprendizaje. En definitiva, para establecer mejores relaciones en nuestro día a día.