Pros y contras

Rafa sigue sin decidir si aceptar la beca. Y aunque las grandes decisiones de la vida a veces parecen resolverse lanzando una moneda al aire, él ha optado por el método clásico: una lista de pros y contras.

San Francisco suena bien… pero ¿hay un Work Café allí? La balanza está tan igualada que, justo cuando parece inclinarse hacia un lado… ¡empate otra vez!

Martín, Andrea, Lola y Ernesto intentarán ayudarle en esta ardua tarea. Pero, al final, ¿qué (o quién) será el empujón definitivo que incline la balanza?

Café para Cinco es la serie audiovisual que se ha estrenado en las webs de Prensa Ibérica de la mano de Banco Santander para demostrar que aprender, conectar y evolucionar no tiene por qué ser aburrido. Con Arturo Valls como protagonista, la serie presenta en clave de humor conceptos del entorno empresarial, caminos para montar una startup, la irrupción de la IA en nuestras vidas o la importancia de seguir aprendiendo para mejorar tu empleabilidad. Entre cafés, risas, segundas oportunidades y planes de futuro, las vidas de Rafa, Martín, Ernesto, Andrea y Lola se entrelazan en Work Café Santander.

El objetivo de Café para Cinco es acercar al gran público la importancia de adaptarse al cambio, de conectar con otras personas, de mantener la curiosidad y de confiar en la formación a cualquier edad como herramienta para no quedarse atrás. Todo desde una perspectiva real y situaciones del día a día que podría vivir cualquiera de nosotros.

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