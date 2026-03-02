La IA

Ernesto dedica su tiempo a estudiar 4 o 5 carreras de forma simultánea y aun así ha sacado tiempo para apuntarse al curso de Fundamentos de ChatGPT que ofrece Santander Open Academy para no quedarse atrás. Acaba de descubrir todas las posibilidades de la inteligencia artificial y le pregunta cualquier cosa que se le pasa por la cabeza. ¡Es como un cuñado que lo sabe todo, pero de verdad!

No es el único que abre cada día la puerta de un mundo lleno de posibilidades de aprendizaje; y es que Santander Open Academy ofrece alrededor de 1.000 programas cada año con cursos, becas y contenidos gratuitos para mejorar la empleabilidad. ¡Ernesto va a colapsar!

Café para Cinco es la serie audiovisual que se ha estrenado en las webs de Prensa Ibérica de la mano de Banco Santander para demostrar que aprender, conectar y evolucionar no tiene por qué ser aburrido. Con Arturo Valls como protagonista, la serie presenta en clave de humor conceptos del entorno empresarial, caminos para montar una startup, la irrupción de la IA en nuestras vidas o la importancia de seguir aprendiendo para mejorar tu empleabilidad. Entre cafés, risas, segundas oportunidades y planes de futuro, las vidas de Rafa, Martín, Ernesto, Andrea y Lola se entrelazan en Work Café Santander.

El objetivo de Café para Cinco es acercar al gran público la importancia de adaptarse al cambio, de conectar con otras personas, de mantener la curiosidad y de confiar en la formación a cualquier edad como herramienta para no quedarse atrás. Todo desde una perspectiva real y situaciones del día a día que podría vivir cualquiera de nosotros.

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