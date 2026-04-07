Financiar para empezar a optimizar el flujo diario de tu empresa

La financiación es un elemento estratégico para garantizar un flujo de tesorería sólido, estable y alineado con el crecimiento diario de cualquier empresa. Por ello Banco Sabadell celebra el próximo 7 de mayo un evento en el que se ofrecerá una visión experta sobre cuándo y cómo recurrir a las distintas herramientas y modalidades de financiación de circulante, así como los criterios para identificar cuál se adapta mejor a cada necesidad operativa.

Durante la sesión, a cargo de expertos en financiación de empresas, se explorará cómo una gestión eficiente del circulante puede convertirse en una palanca clave para anticiparte a imprevistos, ganar agilidad en la toma de decisiones y reforzar la liquidez de tu pyme. Se contará también con la participación de la empresa Sharemusic, que compartirá su experiencia sobre cómo las soluciones de financiación le han ayudado a impulsar su actividad.

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