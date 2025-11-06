Nuestros Premiados ponen nombre y rostro al futuro de Asturias

En Sabadell Herrero bien sabemos que Asturias siempre ha sido una tierra de talento, esfuerzo y carácter. Una Comunidad que ha sabido transformar su identidad industrial en una base sólida para la in-novación y el crecimiento económico. Hoy, ese espíritu se hace visible en cada empresa que apuesta por crear empleo, generar valor y abrir nuevos caminos.

Celebrar los Premios Empresa del Año de Banco Sabadell en Oviedo es mucho más que un evento: es una oportunidad para reconocer públicamente la fortaleza y la visión de quienes impulsan el desarrollo de esta tierra. Estos galardones, organizados por Banco Sabadell junto con nuestros amigos de Prensa Ibérica, nacieron con el propósito de poner en valor a las compañías y personas que, con su trabajo diario, representan lo mejor del tejido productivo en Asturias y de la pujanza que tanto necesitamos.

Cada empresa, cada empresario premiado simboliza un proyecto de vida hecho realidad gracias al esfuerzo de equipos que luchan cada día por hacer mejor las cosas. En cada categoría —innovación, sostenibilidad, empresa familiar, internacionalización, startup o empresario del año— se reconoce la idea de que el progreso económico solo es posible cuando existe una base social fuerte, una cultura de trabajo y una mirada de largo plazo. En definitiva, cuando hay empresas y empresarios que creen en lo que hacen y que lo hacen desde aquí.

En Sabadell Herrero podemos afirmar por experiencia que Asturias destaca por contar con un tejido empresarial diverso, y capaz de adaptarse y reinventarse ante los retos de cada momento. Desde sus sectores más tradicionales, como la industria, la energía o la agroalimentación, hasta ámbitos emergentes vinculados a la digitalización, la economía circular o la innovación tecnológica, la región ha demostrado que sabe evolucionar sin perder su esencia y que tiene un gran futuro si nos esforzamos en conseguirlo.

Los Premios Empresa del Año son una forma de visibilizar ese talento, de poner nombre y rostro a quienes están liderando el cambio, a quienes representan el futuro de nuestra querido Principado. Porque detrás de cada proyecto exitoso hay una historia de perseverancia, de visión y de compromiso con Asturias.

Por eso, reconocer este esfuerzo no solo es justo, sino también necesario, porque necesitamos ejemplos que inspiren a otros, que demuestren que es posible crecer desde el territorio, competir en mercados globales y hacerlo con valores firmes.

La celebración de esta gala en Oviedo refuerza, además, el papel de la capital como punto de encuentro empresarial. Un espacio donde convergen instituciones, asociaciones y compañías que comparten un mismo objetivo: hacer de Asturias un lugar cada vez más atractivo para emprender, invertir y desarrollar proyectos con impacto.

Desde Sabadell Herrero nos sentimos especialmente orgullosos de contribuir a esa dinámica, de ser parte activa de un ecosistema que apuesta por la colaboración y la excelencia.

Reconocer para seguir acompañando

No somos solo una entidad financiera, somos un aliado de las empresas en su día a día. Esa ha sido siempre nuestra manera de hacer banca y es la razón por la que hoy una de cada dos pymes en España y más aún en Asturias confía en nosotros. Nuestra historia está profundamente ligada al mundo empresarial, porque nacimos precisamente para responder a sus necesidades y seguir creciendo junto a ellas.

En el Principado, esa vocación de cercanía se traduce en presencia, en escucha y en compromiso. Estar cerca del cliente significa conocer su realidad, entender los retos específicos de su sector y ofrecer soluciones adaptadas a cada momento. Significa estar cuando hay que invertir, pero también cuando toca resistir; acompañar tanto en la expansión internacional como en la consolidación local. Y, sobre todo, significa creer en el potencial de las personas que hay detrás de cada empresa.

Los Premios Empresa del Año son, en el fondo, una prolongación natural de esa manera de entender nuestro trabajo. Nacen de la convicción de que apoyar a las empresas no es solo una cuestión de financiación, sino también de confianza, de cercanía de acompañamiento. De dar visibilidad a quienes están marcando el camino, de celebrar los logros que benefician al conjunto de la sociedad y de generar orgullo de pertenencia en torno al talento local.

Porque cuando una empresa crece, lo hace todo su entorno. Cuando una pyme innova, impulsa el empleo y la competitividad. Y cuando una iniciativa sostenible prospera, mejora la calidad de vida de toda la comunidad. Ese es el círculo virtuoso que queremos reforzar con estos premios.

Por este motivo, desde Sabadell Herrero reafirmamos nuestro compromiso con el empresariado asturiano. Seguiremos acompañando, apoyando e impulsando sus proyectos, con la convicción de que solo así —sumando esfuerzos, escuchando y colaborando— se construye un futuro sólido y sostenible.

Mi más sincera enhorabuena a todos los premiados.