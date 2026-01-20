5 claves (y muchas soluciones prácticas) para mantener tu hogar ordenado y ganar tiempo y espacio

Contenido ofrecido por IKEA

Las llaves, unos papeles, el cargador del móvil, las gafas, el sacacorchos, ese jersey que “estaba justo aquí”, … El desorden nos roba tiempo y energía y, además, multiplica el estrés. En cambio, un hogar ordenado facilita el día a día, ayuda a aprovechar mejor el espacio y tiene un impacto directo en nuestro bienestar físico y mental.

Por eso no es casualidad que el orden figure entre los grandes propósitos de Año Nuevo. Enero es el momento perfecto para hacer un pequeño reset, por dentro y por fuera, y encontrar sitio a todo lo nuevo que ha llegado a casa tras las fiestas: juguetes, libros, ropa, zapatos, gadgets o pequeños electrodomésticos. Si te preguntas dónde guardarlo todo, cómo optimizar el almacenaje y sacar el máximo partido a cada metro cuadrado, aquí tienes varias claves para conseguirlo sin complicarte la vida.

Porque cuando cada cosa tiene su lugar, todo fluye mejor… y nosotros también. Y en IKEA llevan muchos haciéndolo más fácil, con soluciones inteligentes, bien pensadas, prácticas, con estilo y, sobre todo, asequibles.

Estantería KALLAX.

1. Cada cosa en su lugar (sin excepciones)

El primer paso para mantener el orden es tan simple como eficaz: asignar un lugar fijo a cada objeto.

Cuando las llaves, la cartera, los documentos importantes, los cargadores o los juguetes tienen su propio cajón, archivador o cesta, mantener el caos a raya resulta mucho más sencillo. Y, de paso, nos ahorramos algo tan valioso como tiempo y energía dejando de buscar —y rebuscar— sin éxito.

Soluciones de almacenaje como la estantería KALLAX son perfectas para ello. Puede colocarse en vertical u horizontal, apoyada en el suelo o fijada a la pared, y personalizarse con puertas, cestas o cajones para adaptarse tanto a tus necesidades actuales como a las que vayan surgiendo con el tiempo.

Sistema de almacenaje TROFAST.

En el dormitorio, las cómodas de cuatro cajones de las líneas MALM o TONSTAD, con sus líneas limpias y su gran capacidad, son auténticas aliadas del orden.

Mención especial merece el modelo de seis cajones con espejo de MALM, que incorpora un compartimento superior forrado de fieltro ideal para tener a mano joyas, relojes y pequeños objetos del día a día, funcionando además como un práctico tocador improvisado.

Para los más pequeños de la casa, el sistema de almacenaje estrella se llama TROFAST. En su dormitorio, la sala de juegos o incluso en el salón, esta solución les permite guardar y ordenar por sí mismos ropa, juguetes, material escolar o deportivo, fomentando su autonomía y convirtiendo el orden en un hábito natural desde edades tempranas.

2. Ten a mano lo que uses y guarda lo que no uses (pero asegúrate de encontrarlo)

Organizadores de la serie SKUBB.

Ordenar también es revisar, elegir, desprendernos o almacenar lo que apenas usamos y dejar espacio para lo que sí forma parte de nuestro día a día. Con ello ganamos espacio físico y calma mental.

Las bolsas de almacenaje PÄRKLA, perfectas para guardar en los armarios o el canapé, son geniales para clasificar por usos, categorías o temporadas: prendas de invierno, edredones, ... Guardar bien no es esconder sin pensar, es saber qué tienes y dónde está.

Y dentro del armario, los organizadores de la serie SKUBB ayudan a mantener el orden sin esfuerzo. La gran variedad de cajas y organizadores colgantes permiten aprovechar mejor cada balda y cada cajón y mantener las prendas visibles. Una forma sencilla y asequible de dividir por categorías —camisetas, ropa interior, calzado o complementos— y hacer que vestirse cada mañana sea mucho más fácil.

3. Piensa en vertical y aprovecha el espacio

Cuando los metros cuadrados escasean y el almacenamiento horizontal no es suficiente, mirar hacia arriba marca la diferencia. Las paredes pueden convertirse en grandes aliadas gracias a estanterías ligeras, compactas y de diseño actual como EKENABBEN o KRÖNIKÖR, pensadas para espacios pequeños y perfectas para organizar libros, recuerdos u objetos especiales sin recargar el ambiente.

Armario alto NYSJÖN.

En pasillos estrechos, recibidores o dormitorios de tamaño reducido, soluciones versátiles como el perchero con zapatero GRÅFJÄLLET o el zapatero ÄLGANÄS demuestran que siempre hay un rincón aprovechable. Ayudan a mantener a mano zapatos, bolsos o prendas de uso diario, liberando espacio y ganando orden visual.

Y en el baño, donde cada centímetro cuenta, el armario alto NYSJÖN y los ganchos con ventosa TISKEN —que se fijan sin necesidad de herramientas ni agujeros— permiten sumar almacenaje de forma rápida, práctica y sin obras, manteniendo el espacio despejado y funcional.

4. Cajas, separadores y organizadores: todo a la vista

¿Cansado de rebuscar en los cajones? Toma nota: cajas extensibles KACKLA, que se adaptan a todos los cajones, y organizadores de cocina de la serie UPPDATERA. Estos pequeños accesorios convierten el caos en calma ya que multiplican el espacio, permiten ver de un vistazo qué hay dentro del cajón y reducen el tiempo que pasamos buscando cosas (recuerda: 3.600 horas a lo largo de una vida).

Bandeja giratoria SNURRAD.

Y no solo en los cajones. Para la nevera —y también para armarios de difícil acceso— SNURRAD es una de esas soluciones que marcan un antes y un después. Esta bandeja giratoria rota para que los tarros, botes o alimentos del fondo queden siempre a la vista y al alcance de la mano. Una idea sencilla, práctica y sorprendentemente eficaz para evitar olvidos y desperdiciar comida.

5. Despeja tu espacio de trabajo, despeja tu mente

Un espacio de trabajo ordenado va mucho más allá de lo estético: influye directamente en nuestra concentración, productividad y bienestar. Cuando el escritorio está despejado, encontramos lo que necesitamos con rapidez, reducimos distracciones y trabajamos con mayor calma.

Para lograrlo, los escritorios TROTTEN o el escritorio elevable GLADHÖJDEN son ideales. Sencillos, cómodos y fáciles de montar, se adaptan a espacios reducidos y permiten crear zonas de trabajo prácticas y funcionales.

Cajonera TROTTEN.

Para mejorar la experiencia de trabajo y mantener el orden, los complementos son esenciales. Los soportes para monitor VATTENKAR o ELLOVEN ayudan a mantener la pantalla a la altura correcta y liberan espacio sobre el escritorio, mientras que una cajonera con ruedas, como las de la serie TROTTEN, permite guardar material de trabajo al final del día. Para quienes necesitan flexibilidad, el organizador portátil VATTENKAR se mueve contigo y mantiene cuadernos, lápices y accesorios en orden.

Y no olvidemos uno de los grandes enemigos del orden: los cables. Con el organizador de cables FÖRSÄSONG podrás agrupar regletas y cargadores bajo el escritorio sin herramientas ni instalaciones complicadas, manteniendo el suelo despejado, facilitando la limpieza y mejorando el aspecto general del espacio.

Ordenar para vivir mejor

Dicen que muchos propósitos de Año Nuevo se abandonan por ser poco realistas o difíciles de mantener en el tiempo. El orden, por suerte, no va de aspirar a la perfección ni de tener una casa de revista, sino de tomar decisiones que mejoren nuestro bienestar diario. De ganar tiempo, reducir el estrés y hacer que el día a día transcurra con más calma.

Con soluciones inteligentes, versátiles y a precios asequibles, IKEA demuestra que mantener el orden es más fácil —y más alcanzable— de lo que parece.