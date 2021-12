Vivir con hiperkalemia, apoyo para una mayor calidad de vida

Una correcta alimentación es una de las vías que más ayudan a manejar los niveles de potasio. Por ello, es muy importante que, en primer lugar, los pacientes sepan identificar los alimentos para realizar una buena compra y aprender a cocinarlos correctamente.

En este escenario nace también Kocina sin K, la otra interesante iniciativa de AstraZeneca y la ALCER que cuenta con la colaboración del chef Gonzalo D’Ambrosio, que ha estructurado consejos para preparar y reducir el potasio de los alimentos. Se trata de un menú rico en verduras y frutas compuesto por un tartar de atún, suprema de pollo al ajillo con salsa de vino blanco con berenjenas a la plancha y coliflor glaseada y humus de frutos rojos.

Para mantener el potasio a raya en la dieta, es recomendable seguir los siguientes consejos:

“Desde AstraZeneca nuestra prioridad es la salud y el bienestar de las personas, y en este sentido, La vida con K nació para concienciar sobre la importancia del potasio en nuestro organismo y dar visibilidad a la hiperpotasemia, ofreciendo toda la información sobre esta patología con el objetivo de ayudar a mejorar la calidad de vida de los pacientes que la sufren”, afirma Marta Moreno, directora de Asuntos Corporativos y Acceso al Mercado de AstraZeneca. “Hemos detectado que muchos pacientes, una vez diagnosticados, no cuentan con toda la información necesaria; desde La Vida con K queremos ayudarles a comprender mejor todos los aspectos relacionados con la patología, ofreciendo pautas sobre nutrición para que elijan los alimentos adecuados e información sobre el etiquetado de los mismos, hábitos de vida saludable y consejos para el día a día… Invitamos a todos los pacientes de hiperpotasemia y a la población en general a que visiten La vida con K para saber más acerca de esta alteración tan poco conocida”, añade.

