Guía de la Copa América de vela Barcelona 2024

¿Cuándo se celebra?

La 37 edición de la Copa América de Vela, que reúne a los mejores regatistas del mundo, tendrá lugar en Barcelona entre agosto y octubre de 2024. No obstante, a partir de septiembre de 2023 y hasta el inicio de la competición, los equipos participan en tres preliminares en Vilanova i la Geltrú (Barcelona), Jeddah (Arabia Saudí) y Barcelona. Se trata de la competición deportiva más antigua del mundo, con 174 años de historia, aunque no se celebra de forma periódica: el equipo ganador conserva el trofeo, la jarra de las 100 Guineas, hasta que otro equipo lo desafía y se ve obligado a defenderlo. En esta ocasión el Defensor es el Emirates Team New Zealand y, el primero en retarlo fue el Ineos Britannia. Otras cuatro escuadras se sumaron después al reto.

Base del equipo Emirates de Nueva Zelanda / FERRAN NADEU

¿Quiénes son los seis equipos?

En total son seis equipos, que en todos los casos deben estar apoyados por un club náutico de su país. Los neozelandeses de Emirates Team New Zealand ganaron en su país en 2021 y los británicos de Ineos Britannia fueron los primeros en desafiarlos, convirtiéndose en el 'Challenger of Record'. Estas dos escuadras fueron las que acordaron las condiciones de la cita de Barcelona, a las que posteriormente se han sumado los norteamericanos de American Magic New York Yacht Club; los italianos de Luna Rossa Prada Pirelli; los suizos de Alinghi Red Bull Racing; y los últimos en incorporarse, los franceses de Orient Express RacingTeam.

Vilanova celebra la primera regata preliminar de la Copa América / ZOWY VOETEN

¿Cómo son las reglas?

Las normas de la competición quedan establecidas por el Defensor del título, que en el caso de Barcelona es Emirates Team New Zealand, que ganó en Auckland en 2021 y decidió celebrarla fuera de su país. Los kiwis acordaron con Ineos Britannia, el primer equipo que les retó para lograr la jarra de las 100 guineas, las características del barco u otros detalles menores. La Copa América de vela tiene dos fases de competición. En la primera, la Challenger Selection Series, las cinco escuadras aspirantes (británicos, suizos, italianos, americanos y franceses) lucharán entre ellas en un sistema de liga (Round Robin), que será simple o doble, en función de la meteorología. Los dos primeros equipos de esos cinco se clasificarán para una fase final que ganará quien logre antes siete puntos (son 13 regatas). Ese vencedor será el que, a partir del 12 de octubre de 2024, se batirá con los neozelandeses, en la que se considera la segunda fase de la competición. No obstante, previamente se habrán celebrado hasta tres regatas preliminares, en Vilanova i la Geltrú (septiembre de 2023); Jeddah, en Arabia Saudí (noviembre de 2023) y Barcelona (agosto de 2024). Solo en esta última de la capital catalana se usará el barco definitivo, el AC75, mientras que en las anteriores se competirá con el AC40.

La Copa América de vela iza las velas en Vilanova i la Geltrú / FERRAN NADEU

¿Con qué barcos se compite?

La Copa América de vela es una competición tecnológica. Por eso los equipos guardan con sumo celo el desarrollo del prototipo que utilizarán a partir de agosto de 2024. Los meses anteriores están entrenando todos en Barcelona con un barco similar, también un AC75, pero no es el que están construyendo en sus países de origen, una condición impuesta por la competición. En las regatas preliminares han utilizado un AC40, de 40 pies (11,3 metros de eslora), con capacidad para cuatro tripulantes: los dos de delante son el 'skipper' (a barlovento, también denominado timonel o caña) y el 'flight control' (a sotavento) mientras que los dos de detrás son los trimadores de velas ('trimmers'). En cambio, en el AC75, de 75 pies (20,7 metros de eslora), hay hasta ocho tripulantes, cuatro de los cuales son ciclistas ('power group', que cargan las baterías pedaleando) y otros cuatro que lo guían, triman velas o diseñan la estrategia ('driving group'). Con este segundo tipo de barco, más potente y que puede superar los 50 nudos, unos 100 kilómetros por hora, es con el que se competirá en Barcelona, tanto en la tercera preliminar como en las regatas definitivas.

El Alinghi Red Bull Racing de la Copa América entrena en Barcelona / FERRAN NADEU

¿Cuándo será la competición de mujeres?

La Puig Women's America's Cup es una de las grandes novedades de la edición de Barcelona, ya que es la primera vez en la historia de la Copa América de Vela en la que compiten mujeres. A los seis equipos de la competición (Nueva Zelanda, Gran Bretaña, Suiza, Italia, Estados Unidos y Francia) se unen escuadras de España, Países Bajos, Canadá, Alemania, Suecia y Australia, con lo que habrá hasta 12 equipos luchando en el litoral barcelonés de manera simultánea a las regatas masculinas. Esto ocurrirá del 26 de septiembre al 26 de octubre. Usarán un AC40 y los equipos femeninos estarán instalados en el Port Olímpic. Al frente de las españolas está la regatista olímpica Mónica Azón. La capital catalana también recupera en 2024 la competición juvenil, que se celebrará por tercera vez y donde se enfrentarán los mismos países que en la de mujeres. En el caso de los jóvenes deben tener entre 17 y 25 años y pueden ser equipos mixtos. La selección de los atletas que participarán en ambas citas se ha hecho en los últimos meses por parte de los países implicados.

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, participa en la recepción que la ciudad de Barcelona ofrece a los equipo participantes en la 37a edición de la Copa América de Vela. desde el Palauet Albéniz / FERRAN NADEU