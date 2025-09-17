La Rendija de Sabiote (17/09/2025)
- Un turista de Málaga llega a Murcia, visita todo el centro y lanza un comunicado: 'No vengáis a Murcia en septiembre
- Muere en Calpe (Alicante) una bebé de 20 días y su madre está crítica al arrollarlos un coche aparcado al que le falló el freno de mano
- Castejón pone punto final a su carrera política y abandona el Ayuntamiento de Cartagena
- Bloqueo urbanístico en Murcia por 'las altas exigencias' a los promotores
- Estos son los precios de las pruebas que el SMS va a derivar a la concertada
- Qué hacer hoy en la Feria de Murcia: actos y actividades para este lunes
- Prueba los caballitos de 8 restaurantes de Murcia para hacer un ranking y elige el mejor de la ciudad: '10 de 10
- La UMU abre un nuevo plazo de matrícula para titulaciones con vacantes