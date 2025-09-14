La Rendija de Sabiote (14/09/2025)
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Un turista de Málaga llega a Murcia, visita todo el centro y lanza un comunicado: 'No vengáis a Murcia en septiembre
- Fue de las primeras tabernas para estudiantes y ahora es 'la mejor barra de Murcia': hasta 72 tapas
- La nueva circunvalación de Santomera deja aparcada la ‘autovía del bancal’
- El nuevo centro comercial de Cieza ya es una realidad
- Hacienda se inventa su dirección, le cobra 20.000€ en impuestos y ahora el TSJ de Murcia anula la liquidacireón
- Qué hacer hoy en la Feria de Murcia: programa de actos y actividades para este viernes
- Pin de la Virgen de la Fuensanta: Una insignia única, bendecida en la Catedral de Murcia
- La normativa urbanística pone coto a las obras y prohíbe entubar acequias