La Rendija de Sabiote (25/08/2025)
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Salen a subasta pública 8 viviendas, 12 garajes y hasta 23 inmuebles en Murcia: hasta el 1 y 9 de septiembre para pujar
- Este es el mejor restaurante del Mar Menor para probar el auténtico arroz caldero según el famoso chef 'Pepe el Torrao': «Una de las mejores vistas del Mar Menor»
- Una joven murciana muere tras ser arrollada por su yate en Jávea
- Una nueva línea de autobús unirá Nueva Condomina con tres pedanías de Murcia
- Los caballitos y las nacras vuelven a poblar las aguas del Mar Menor
- La invasión de cotorras argentinas pone en jaque a la Región de Murcia
- Una veintena de puestos ambulantes en la Romería de la Virgen de la Fuensanta en Murcia
- Un joven murciano de 25 años, detenido por matar a un motorista con un coche de alta gama en Galicia, elude prisión pagando 150.000 euros