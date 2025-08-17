La Rendija de Sabiote (17/08/2025)
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La piscina más grande de Europa está en Murcia, parece sacada del Caribe y tiene mas de 15.000 metros cuadrados
- La Seguridad Social confirma 5 años de cotización a las mujeres que han dado a luz
- Escándalo en la última de la Feria Taurina de Blanca
- Una playa en plena sierra a la orilla del Segura
- Los cuerpos de los dos desaparecidos en Librilla fueron mutilados antes de ser enterrados
- Un sexagenario acaba en la UCI con paro cardíaco al atragantarse con un bocadillo en San Javier
- José Luis Gandolfo, farero jubilado del Faro de Cabo de Palos: «No quiero subir al faro porque para mí es más mi casa que la casa donde vivo»
- Al banquillo por morder un pecho a una joven en un bar de Murcia