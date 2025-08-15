La Rendija de Sabiote (15/08/2025)
- Una playa en plena sierra a la orilla del Segura
- Las cabañuelas predicen el tiempo de septiembre de 2025 a julio de 2026: «Habrá cambios significativos en el tiempo de un día para otro»
- Varios incendios en la bajada del Puerto de la Cadena ponen en alerta a los Bomberos de Murcia
- Antonio Núñez, el policía más completo
- La Guardia Civil investiga a seis vecinos de Mazarrón por construir en terreno protegido
- Arrojan a un gato a la carretera desde un coche de alta gama y lo atropellan hasta acabar con su vida en Murcia
- Un incendio provocado amenaza a una zona residencial de Murcia
- El turismo en Los Alcázares vive un verano histórico con cifras récord de ocupación