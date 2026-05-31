Ciclismo
Sigue en directo la etapa 21 del Giro de Italia 2026: Roma - Roma
Redacción
La edición 2026 del Giro de Italia llega este domingo a su desenlace con la disputa de la etapa 21, un recorrido de 131 kilómetros con salida y llegada en Roma que servirá para coronar al campeón de la primera Gran Vuelta de la temporada. Tras la dureza acumulada en las montañas y, especialmente, después de las exigentes jornadas en los Dolomitas, el pelotón afronta una jornada de celebración para los supervivientes de tres semanas de competición.
La capital italiana volverá a acoger el tradicional cierre de la 'Corsa Rosa' con un trazado prácticamente llano y apenas 500 metros de desnivel positivo. Un perfil que, salvo sorpresa mayúscula, no alterará la clasificación general y permitirá al líder, Jonas Vingegaard, disfrutar de su entrada triunfal en Roma antes de enfundarse definitivamente la prestigiosa Maglia Rosa.
La batalla deportiva se centrará, por tanto, en la victoria de etapa. Los velocistas tendrán una última oportunidad para levantar los brazos en una llegada masiva que se presenta como el desenlace más probable de la jornada. Será el último espectáculo de una edición que pone el punto final a tres semanas de emoción y esfuerzo por las carreteras italianas.
- Rebeca Pérez, alcaldesa de Murcia: 'Somos la única de las diez principales capitales de España que no tenemos un cinturón de autovías
- De la fábrica al hogar: las viviendas 'fabricadas' en 6 meses en Lorca que se lanzan a la conquista de Europa
- Investigan la muerte de un hombre en Molina de Segura: la puerta de su casa estaba abierta y el cadáver se encontraba en el suelo
- Médicos de la Región dejarán de operar en la concertada y hacer horas extra desde el lunes
- Detenidos un funcionario de Archena y un intermediario por expedir a extranjeros certificados de empadronamiento falsos
- Murcia anuncia una gran serie internacional con más 30 millones de impacto económico
- Un gran mercado medieval llega este fin de semana a un pueblo de Murcia, a pocos minutos de la capital, con fuego, música y tabernas
- La rebaja de billete de transporte público en las pedanías de Murcia entra en vigor a finales de verano