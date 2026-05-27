Ciclismo
Giro de Italia, 17ª etapa: Cassano d'Adda - Andalo, en directo
Redacción
El Giro de Italia disputa hoy la decimoséptima etapa, entre Cassano d'Adda y Andalo, de 202 kilómetros, una jornada de media montaña con el principal aliciente a 11 km de la llegada, con el ascenso a Andalo Lever, un alto de tercera categoría, con 8 kilómetros de longitud al 3,6% de denivel medio.
La meta se encuentra después de una subida de 2,3 kilómetros al 6,8 por ciento de media. Una buena ocasión para la fuga o los rematadores.
- El Rey llega este martes a Murcia para anunciar al ganador del Premio Princesa de Girona Investigación 2026: conoce a los finalistas
- El Rey llega a Murcia para desvelar al ganador del Premio Princesa de Girona de Investigación 2026
- Delincuentes armados con hachas alunizan y desvalijan el Cash Converters del Espacio Mediterráneo de Cartagena
- Un accidente provoca tres kilómetros de retenciones en la A-7 a la altura de Librilla
- Quantix elige Murcia para su centro de chips ciberseguros que creará 152 empleos directos
- El Ayuntamiento de Cartagena tiene pendiente por pagar 800 facturas valoradas en más de 12 millones de euros
- El bar murciano que parecía uno más y acaba de ser elegido entre los mejores de España en unos premios históricos
- Pánico en un pueblo de Murcia: vecinos llaman a la Policía al creer que había un tigre suelto en los tejados