Ciclismo
Jonas Vingegaard da otro golpe en el Giro y gana en la subida a Corno alle Scale
El ciclista danés Jonas Vingegaard se corona en la novena etapa del Giro de Italia después de una destacada actuación
EFE
El ciclista danés Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike) se impuso en solitario en la novena etapa del Giro de Italia, disputada entre Cervia y Corno alle Scale, después de dejar atrás a Felix Gall (Decathlon) en la subida final.
Después de algunos intentos tímidos de formar la escapada, se consolidó una fuga de ocho corredores con doble presencia de Movistar Team, con Lorenzo Milesi y Einer Rubio, además de Jonas Geens (Alpecin), Martin Marcellusi (Bardiani), Tim Naberman (Picnic), Mattia Bais (Polti), Sakarias Koller Loland (Uno-X) y Davide Ballerini (Astana).
Alrededor del ecuador de la etapa, se les unieron Giulio Ciccone (Lidl-Trek), Diego Ulissi (Astana) y Toon Aerts (Lotto Intermarché). Ciccone y Rubio se fueron en solitario al comienzo de la subida final, pero el colombiano no pudo aguantar el ritmo del italiano. Aun así, fue atrapado por Felix Gall y Jonas Vingegaard, y en el kilómetro final se impuso el danés.
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