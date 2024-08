Inminente estreno de 'Lo sabe, no lo sabe' con Xuso Jones: así quedarán las nuevas tardes de Cuatro

La cuenta atrás para el estreno de la nueva etapa de 'Lo sabe, no lo sabe' en Cuatro está a punto de acabar. El nuevo concurso presentado por Xuso Jones llegará el próximo lunes 26 de agosto, a las 18:00 horas, provocando algunos cambios en su programación vespertina, según ha anunciado Mediaset este miércoles a través del canal de comunicación que tiene con la prensa.

De esta forma, las nuevas tardes de Cuatro empezarán con 'Todo es mentira' a las 15:30 horas, que cederá el relevo al nuevo formato producido por Mandarina ('De viernes'). Esta llegada retrasará el inicio de 'Tiempo al tiempo' hasta las 19:00 horas, que enlazará con la segunda edición de 'Noticias Cuatro' con Diego Losada (20:00 horas).

Tal y como YOTELE adelantó en exclusiva, Xuso Jones será el presentador de esta nueva etapa de 'Lo sabe, no lo sabe', que regresa a Cuatro casi 11 años después de su último episodio con Juanra Bonet.

Cabe destacar que, en un futuro cercano, Xuso Jones hará tándem con Christian Gálvez, que se pondrá al frente de la vuelta de 'Boom', tras si éxito en Antena 3. Curiosamente, ambos relevan a Juanra Bonet, que condujo ambos formatos en sus anteriores etapas.

'Lo sabe, no lo sabe', adaptación del formato israelí 'Smart Face', es un concurso desarrollado en la calle en la que el concursante no tiene contestar a las preguntas que le formule el programa, sino que debe elegir aleatoriamente a transeuntes que sepan o no la respuesta correcta dependiendo del nivel en el que esté del juego.