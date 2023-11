Sandra Valero y su equipo de bailarines ya conoce en qué posición actuará en la gran final de Eurovisión Junior 2023 en Niza. La representante de España, que ya se encuentra en la ciudad francesa, será la encargada de abrir este domingo 26 de noviembre el certamen europeo con el tema 'Loviu', según lo ha determinado el azar en el sorteo realizado en la ceremonia inaugural del evento musical, celebrada este lunes.

Por el momento, junto a la España, la Unión Europea de Radiodifusión también ha sorteado la actuación que cerrará el show (16ª posición), que será la de Países Bajos, y la de Francia, la anfitriona, que realizará su número en 12º puesto. El resto del orden se darán a conocer a lo largo de las próximas horas.

Este adelanto del conocido como 'running orden' llega después de que Sandra Valero y el resto de la delegación española ya hayan llegado a Niza. Acompañada de sus familiares, la valenciana se mostró muy contenta y, a pesar de estar a punto de empezar la gran aventura de Eurovisión, dice no estar nerviosa: “Ayer me dormí un siestón y esta noche he dormido muy bien. Me pone más nerviosa estar en el aeropuerto y subirme al avión que Eurovisión Junior”.

Junto a Sandra también han viajado los bailarines que le acompañarán en el escenario: Juan Diego Álvarez, Elia Cobo, Marcos Pelado y Evelyn Casteñada, y Albert Cornelles, el coreógrafo que los dirigirá en Niza con las pautas de Vicky Gómez. El grupo ha aprovechado la espera en el aeropuerto para grabar el ‘challenge’ de ‘Loviu’ para TikTok y animar así a todo el mundo a repetir la coreografía. “Los últimos ensayos en Madrid con los bailarines han ido genial. Son muy divertidos y estamos todo el día riéndonos”, ha contado Sandra. Además, ha adelantado que habrá mucho baile, mucha escenografía y que le encanta el vestuario de la actuación, a cargo del estilista y figurinista de RTVE, Raúl Amor.

Una semana en Niza

Sandra Valero tiene por delante una intensa semana de actividades y ensayos en Niza. El lunes será un día muy especial. La artista y los bailarines desfilarán por la alfombra roja y asistirán junto a la Delegación española a la ceremonia de inauguración de Eurovisión Junior 2023 en el Hotel Negresco.

El martes empiezan los ensayos en el Palais Nikaïa, pero todavía no será el turno de España. Mientras que la mitad de los países participantes realizan su primer ensayo general, Sandra Valero grabará la postal de nuestro país. Por la noche, todos los artistas disfrutarán de una fiesta en el Euroclub con el resto de delegaciones.

El miércoles, la representante española y Juan Diego Álvarez, Elia Cobo, Marcos Pelado y Evelyn Castañeda pisarán por primera vez el escenario de Eurovisión Junior. Será a las 12:10 horas. Por la tarde, Sandra grabará su parte de la canción común que interpretarán los artistas de los 16 países.

El jueves ensayará el número de apertura de la gala de Eurovisión Junior, el desfile de banderas y la canción común con participantes, bailarines y presentadores. Sandra Valero y el cuerpo de baile volverán al escenario de Eurovisión Junior el viernes 24. Su segundo ensayo será a las 11:00 horas.

El sábado será un día clave. Por la mañana, a las 10:30 horas, hará un ensayo general, y por la tarde, a las 17:00 horas, tendrá lugar el “Jury Final”. Será entonces cuando Sandra Valero se jugará el 50% de los votos que se repartirán en la final del domingo 26 de noviembre. A las 14:00 horas tendrá una rueda de prensa con todas las delegaciones y los medios internacionales.

El domingo será el gran día, cuando los 16 países participantes se disputarán el mini micrófono de cristal. Sandra Valero con su ‘Loviu’ tratará de lograr la segunda victoria para España en Eurovisión Junior. La gala podrá seguirse desde las 16:00 horas en La 1 de TVE y en RTVE Play con los comentarios de Tony Aguilar y Julia Varela, asesorados por el experto en Eurovisión, Víctor Escudero.