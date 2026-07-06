El fantasma de la dana Alice: Torre Pacheco recuerda sus 17 días sin agua

La imagen de un grifo sin agua o de las cisternas vacías durante más de dos semanas sigue muy presente en Torre Pacheco. Aquella emergencia provocada por la dana Alice de octubre de 2025 no solo puso a prueba la capacidad de reacción de administraciones y empresas gestoras, sino que también dejó una lección compartida: la necesidad de disponer de medios propios para responder desde el primer momento.

Ese episodio fue uno de los más citados durante la inauguración del Centro de Resiliencia Operativa (CRO) de Veolia en Murcia. El alcalde de Torre-Pacheco, Pedro Ángel Roca, recordó que todo comenzó cuando el barro alcanzó el depósito municipal de Dolores de Pacheco. Lo que inicialmente parecía una incidencia localizada terminó afectando al canal de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla que abastece a varias poblaciones del Campo de Cartagena.

Como consecuencia, alrededor de 20.000 vecinos de las pedanías del norte del municipio permanecieron sin suministro durante 17 días. El alcalde describió aquellos momentos como especialmente complicados porque, según explicó, la población solo toma conciencia de la importancia del agua cuando abre el grifo y no sale ni una gota.

La respuesta pasó por una movilización inmediata de recursos. Veolia desplegó camiones cisterna para garantizar agua potable de forma gratuita en distintos puntos del municipio, mientras otras cubas abastecían instalaciones esenciales y empresas. Además, la solidaridad entre localidades permitió que también recibieran apoyo municipios vecinos como San Javier, San Pedro del Pinatar y Los Alcázares.

Roca destacó que aquella actuación fue posible gracias a la capacidad logística de la empresa y a la colaboración entre ayuntamientos, aunque reconoció que los primeros días estuvieron marcados por dificultades de coordinación con la Mancomunidad de los Canales del Taibilla. "Los ciudadanos lo que quieren es que se les diga la verdad", afirmó al reclamar una comunicación más homogénea durante este tipo de crisis.

La factura sigue en el aire

Roca agradeció el despliegue de medios realizado entonces por Veolia, aunque deslizó que la factura de aquella emergencia "todavía está dando vueltas", en alusión a quién deberá asumir finalmente el coste de un operativo que permitió garantizar el suministro de agua durante más de dos semanas.

El alcalde también puso el acento en las consecuencias cotidianas que tuvo la falta de suministro. Más allá del agua para beber, miles de vecinos permanecieron días sin poder ducharse o utilizar los sanitarios con normalidad, una situación que calificó de impropia del siglo XXI.

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Precisamente esa experiencia, junto a otras emergencias recientes sufridas en distintos municipios murcianos, figura entre los antecedentes que impulsaron la creación del nuevo Centro de Resiliencia Operativa. La instalación pretende reducir los tiempos de respuesta mediante la disponibilidad inmediata de equipos, maquinaria y personal especializado para que una crisis similar pueda afrontarse con mayor rapidez y coordinación.