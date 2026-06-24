A la venta una promoción de casi 140 viviendas listas para entrar a vivir en Juan de Borbón en Murcia

La avenida Juan de Borbón en la ciudad de Murcia se crece con una nueva promoción residencial de casi 140 viviendas listas para entrar a vivir. El desarrollo Lar Lebeche, impulsado por Grupo Lar, está compuesto por 138 viviendas de uno, dos y tres dormitorios que incorporan terrazas privadas, plazas de garaje y una propuesta de zonas comunes que incluye espacios exteriores y una piscina comunitaria.

"Todas las viviendas están terminadas. De hecho, este es uno de los puntos fuertes de esta promoción de viviendas, que es un producto ya terminado y, por lo tanto, el comprador tiene la capacidad de entrar a vivir al momento de acometer la compra", indicaron a esta redacción fuentes de Activum, una empresa de servicios inmobiliarios que gestiona proyectos residenciales.

En este sentido, agregaron que "hay poco producto terminado en esta zona concreta, y por este motivo la promoción está teniendo una gran aceptación". Las viviendas están a la venta por precios que oscilan entre los 172.800 euros y los 356.800 euros, aunque "ya se ha vendido más de la mitad de la promoción", matizaron desde Activum.

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"El perfil del comprador es un cliente nacional y joven. Y, a modo de dato curioso, destaca la gran cantidad de compradores relacionado con el sector de la educación", concretó la empresa sobre los interesados en la promoción.

Y en el mismo sentido se expresó Ana Mariscal, directora de Advisory de Activum: "Estamos observando perfiles que buscan una vivienda para permanecer. Familias, compradores de reposición o clientes que priorizan espacio, funcionalidad y calidad de vida".

La vivienda familiar gana peso

Además, "las viviendas de tres dormitorios son las que están despertando mayor interés en estos últimos meses, aunque la promoción también cuenta con viviendas de uno, dos y tres dormitorios, todas ellas con plaza de garaje incluida", explicaron.

En este sentido, desde Activum señalaron que "la vivienda familiar vuelve a ganar peso en Murcia", pues la evolución demográfica de la ciudad, el crecimiento sostenido de población -próxima al medio millón de habitantes- y el desarrollo de nuevos ejes residenciales "están devolviendo protagonismo a tipologías vinculadas a familias y compradores que buscan desarrollar proyectos de vida a largo plazo".

Y el dinamismo del mercado "también empieza a reflejarse en los precios", agregaron. Según el Índice de Precios de Vivienda (IPV) del Instituto Nacional de Estadística (INE), la Región de Murcia registró un incremento del 14,4 por ciento en el precio de la vivienda durante 2025, cifra con la que se situó entre las comunidades con mayor crecimiento del país.

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Y, a ello, se suma la evolución de la obra nueva. Según datos de oferta publicados en portales inmobiliarios especializados, el precio medio de entrada de la vivienda nueva en Murcia capital se situó en torno a los 1.600 euros por metro cuadrado al cierre de 2025, lo que "refleja la presión existente sobre la oferta y el creciente interés por producto residencial de calidad", explicó el gestor inmobiliario.