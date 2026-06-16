El PSOE pide la apertura del túnel peatonal de Ronda Norte en Murcia

El PSOE pedirá el próximo pleno municipal la apertura del túnel peatonal en Ronda Norte, que conecta los barrios de San Basilio y San Antón en Murcia, infraestructura que lleva más de medio año cerrada desde que en noviembre del año pasado se desprendió un trozo de la cubierta.

"Los vecinos llevan mucho tiempo soportando una situación que condiciona su día a día. Hablamos de una conexión muy utilizada que sigue cerrada sin una fecha concreta para su reapertura", lamentó la concejala socialista Carmen Fructuoso, quien defenderá la moción en la sesión plenaria, durante su visita a la zona junto a vecinos afectados.

Aunque el Ayuntamiento ya tiene redactado el proyecto de obras, al que ha tenido acceso esta redacción, que cuenta con un plazo de ejecución de 4 meses y un presupuesto de 218.559 euros.

La iniciativa está a la espera del visto bueno de la unidad de supervisión para la emisión del preceptivo informe, y que "la reapertura del túnel se llevará a cabo una vez que se hayan ejecutado todas las actuaciones necesarias y se garantice plenamente el cumplimiento de los estándares de seguridad".

Asimismo, fuentes municipales explicaron que, tras los estudios realizados, se optó por una solución que apueste por el mantenimiento a largo plazo de la infraestructura, pues se detectaron procesos de corrosión en las armaduras de acero.

Estudios 'en el cajón'

La edil del PSOE también recordó que el propio Ayuntamiento informó el pasado febrero de que había concluido el estudio técnico encargado para analizar el estado del túnel, que determinaba que la estructura es segura y las patologías detectadas se deben a filtraciones de agua procedentes de la superficie.

Asimismo, el Consistorio anunció entonces actuaciones para eliminar el origen de esas filtraciones y estudiar las alternativas técnicas necesarias para reparar el interior del paso peatonal.

Sin embargo, "cuatro meses después de que el equipo de Gobierno del PP hiciera público que ya conocía las causas del problema y las actuaciones necesarias para solucionarlo, los vecinos y vecinas siguen sin ver avances ni plazos concretos", señaló Fructuoso.

Cabe señalar que, solo un mes después del anuncio de los resultados del estudio, fuentes del Consistorio informaron a esta redacción de que los informes realizados confirmaron la existencia de patologías estructurales derivadas, principalmente, de procesos de corrosión en las armaduras de acero.

Por ello, desde el Ayuntamiento optaron por una intervención integral en la infraestructura peatonal para garantizar la seguridad a largo plazo, según indicaron.

Proyecto

Como las patologías detectadas se deben a filtraciones de agua desde la superficie del firme, se hace también necesario intervenir desde la superficie de la avenida Ronda Norte, por lo que se ejecutarán actuaciones sobre el pavimento que conllevarán afecciones puntuales al tráfico.

En la estructura interior, la solución pasa por sustituir la armadura afectada, así como el refuerzo de las zonas afectadas y la aplicación de materiales específicos de reparación. Para ello, los servicios técnicos municipales, con el asesoramiento de empresas especializadas en rehabilitación estructural.

En paralelo, se desarrollarán las actuaciones en la superficie. En sentido de entrada a Murcia, se fresará de la capa de rodadura y se repondrá con una mezcla más densa e impermeable. Y, en sentido de salida de Murcia, "debido al mayor nivel de deterioro, se actuará en profundidad, eliminando varias capas de firme y reponiéndolas con una solución más resistente y estanca", detallaron desde la Glorieta.

Una reivindicación vecinal

El PSOE asegura que los residentes de San Basilio le han trasladado al partido de la oposición las dificultades que provoca el cierre de este paso, especialmente entre las personas mayores, que se ven obligadas a realizar recorridos más largos para acceder a comercios, servicios y equipamientos situados en el barrio de San Antón.

Además, los vecinos mostraron su preocupación por el estado de abandono que presenta el entorno del túnel, donde durante estos meses se han acumulado basuras, restos de mobiliario y enseres.

Noticias relacionadas

Con todo, Fructuoso instó al PP de La Glorieta a actuar con urgencia para recuperar la conexión entre ambos barrios. "No se puede mantener indefinidamente cerrada una infraestructura tan importante cuando ya existen informes técnicos que identifican el problema y las actuaciones necesarias para resolverlo. Los vecinos y vecinas merecen soluciones y plazos concretos", concluyó la edil del PSOE.